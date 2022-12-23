'На фронті видно перспективи': Зеленський провів термінову Ставку

Україна готується до різних дій, які може вчинити Російська Федерація.

Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача / Офіс президента України

На фронті в Україні спостерігаються серйозні перспективи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Він додав, що українські військові готуються в найближчі місяці звільнити українські території.

"Завдання наші - незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком. Заслухали сьогодні на Ставці командувачів. Бачимо перспективи на фронті", - сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що Україна готується до різних дій, які може вчинити РФ.

Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача / скріншот з відео

Чим займається Ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У Ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Як повідомлялося, президент країни-агресора Володимир Путін зібрався до Мінська на зустріч з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком. За словами керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Путін їде до Лукашенка, щоб змусити його виконати "союзницькі домовленості" і підтримати наступ на Україну.

За словами Подоляка, завдання Путіна - змусити Білорусь підтримати наступ на Україну в будь-якому вигляді. "Це можуть бути інформаційні кампанії, тренувальні заходи або навіть сухопутне вторгнення, але сумніваюся в можливості повторного наступу з території Білорусі", - сказав він.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

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