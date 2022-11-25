'На Білорусь полетять HIMARS': Фейгін заявив, що Лукашенко панічно боїться війни з Україною

Білоруський диктатор розуміє, що може стати жертвою цієї війни / УНІАН

Глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" він тиску Москви.

Про це розповів російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін в коментарі для ТСН.ua.

"Кремль постійно намагаються змусити Лукашенка використати Збройні сили Білорусі у війні. А Лукашенко цього, очевидно, не хоче. Він те й робить, що відмовляється, мовляв, "Ні, ми не будемо". А як існувати йому в умовах фактичної окупації? Адже Білорусь фактично перебуває під окупацією Росії", - сказав Фейгін.

Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

"Тобто Білорусь буде обстрілюватися. Це вже очевидно. Туди прилетять і "Хаймариси", й інша зброя. А ризики там зовсім інші. Як би йому (Лукашенкові, - ред.) самому не загинути. Він також боїться, і його страх цілком обґрунтований", - вважає Фейгін.

За його словами, білоруський диктатор розуміє, що може стати жертвою цієї війни. Ба більше, Лукашенко не впевнений у своїй армії: ні в її лояльності, ні в її ефективності.

"Сторона, яка наступає, втрачає втричі більше, ніж сторона, яка захищається. Лукашенко все це розуміє. В інших питаннях він "пеньок", а в питаннях, які стосуються його безпеки, його життя, його сина Колі, то він не дурень. У нього там є розвідка, вони йому все намалювали. А як ухилитися від цього? Ніяк. Вирішує все Москва", - переконаний Фейгін.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі, зайшовши з Білорусі. Проте їхньою ціллю буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю та Україною, щоб перерізати шляхи, якими, на їхню думку, у нашу державу постачається зброя від західних партнерів.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що ризик вторгнення з Білорусі у найближчі місяці залишається низьким. Адже російські окупанти не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу. Вторгнення з Білорусі для окупаційних військ буде дуже складним, їхній наступ можуть загальмувати Прип'ятські болота на півночі нашої держави.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

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