Хочуть почати наступ на Україну: у Зеленського назвали мету візиту Путіна до Білорусі

За словами Подоляка, завдання Путіна - змусити Білорусь підтримати наступ на Україну в будь-якому вигляді.

Михайло Подоляк, Володимир Путін / офіс презиента України, сайт Кремля

Президент країни-агресора Володимир Путін зібрався до Мінська на зустріч з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Путін їде до Лукашенка, щоб змусити його виконати "союзницькі домовленості" і підтримати наступ на Україну.

Подоляк також зазначив, що Путін самостійно їде до Мінська, а не запрошує Лукашенка до Росії.

"По-перше, тому що статус Путіна сьогодні - це не статус Путіна вчорашнього дня. Це людина, яка повинна ходити і просити, щоб щось отримати", - сказав він.

Так, Путін відправляє своїх чиновників до Ірану, самостійно їздить на заходи ОДКБ, де просить вірмен не виходити з організації.

"Путін сьогодні не в тій іпостасі, щоб диктувати комусь умови. Так, він ще веде війну, він хоче її закінчити на своїх умовах. Безумовно, тому що людина слабка з інтелектуальної точки зору і не розуміє, в якому стані він знаходиться. Він відірваний від реальності як такої", - зазначив Подоляк.

За його словами, Лукашенко все ж залишається політичним лідером Білорусі, країни, яка демонструє певну самостійність.

"Тому Путіну доводиться до нього приїжджати і говорити про те, що необхідно виконати "союзницькі домовленості" - "якщо Росія вже гине в повному обсязі, то бажано було, щоб і "союзна держава" Білорусь також загинула в цій війні в політичному плані"", - сказав Подоляк.

За словами Подоляка, завдання Путіна - змусити Білорусь підтримати наступ на Україну в будь-якому вигляді.

"Це можуть бути інформаційні кампанії, тренувальні заходи або навіть сухопутне вторгнення, але сумніваюся в можливості повторного наступу з території Білорусі", - сказав він.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist раніше заявив, що Росія може перейти в масштабний наступ або з кінця січня, або в березні. Він допустив спробу ворога знову піти на Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. За словами Залужного, Україні потрібно більше зброї для звільнення своїх територій.

Президент Володимир Зеленський сказав, що для України наступні півроку будуть вирішальними. Він закликав підтримати українську державу за чотирма напрямками - поразка енергетичного терору Росії, забезпечення стійкості України взимку, збільшення військової підтримки та сприяння у формулі миру, яку пропонує Київ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що глава країни-окупанта Росії Володимир Путін готується до тривалої війни. Він закликав Захід до довгострокової військової підтримки України. За його словами, Києву потрібно допомагати зброєю до тих пір, поки Путін не зрозуміє, що він не здатний здобути перемогу на полі бою.

Читайте також: