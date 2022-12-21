"Ворог загнаний у глухий кут": найближчі 2-3 місяці війни можуть стати вирішальними - Данілов

Українські військові активно готуються до найближчих місяців, щоб звільнити території.

Найближчі місяці можуть стати вирішальними у війні в Україні / Колаж фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, УНІАН

Українські військові активно готуються до потужного контрнаступу. Найближчі 2-3 місяці війни можуть стати вирішальними. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Голос Америки.

"Ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними в цьому моменті", - сказав Данілов.

Він також акцентував увагу на тому, що українським військовим потрібна допомога від міжнародних партнерів, щоб вигнати ворога з нашої землі. Таким чином бійці ЗСУ зможуть захистити не тільки Україну, а й інші країни Європи від Росії.

"Та допомога, яка була в березні, квітні і травні - це зовсім інша допомога, ніж ми сьогодні отримуємо", - додав секретар РНБО.

Данілов також вважає, що РФ не усвідомлює того, що лише її влада може уникнути всіх наслідків. Для цього потрібно всім ворожим військам вийти з України. Але Кремль відправляє окупантів у наступ,"ставлячи на кін все".

"На сьогоднішній день можливостей Російської Федерації перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані в глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним", - пояснив Данілов.

Загроза нового масованого наступу військ РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський оцінив загрозу потужнішого наступу РФ у 2023 році. Він наголосив, що росіяни одержимі помстою і ніколи не відмовлялися від своїх загарбницьких планів щодо України. Тому не можна відкидати того варіанту, що країна-агресорка Росія і справді може здійснити новий наступ у 2023 році.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися в найближчі місяці.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж зазначає, що російські загарбники уже не мають шансів покращити своє становище на фронті. Але російський диктатор Володимир Путін все одно планує провести ще одну масштабну наступальну операцію.

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