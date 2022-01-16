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На Донбасі виявлено близько 300 одиниць військової техніки бойовиків: опублікована карта

16 січня 2022, 16:59

Спостерігачі вважають, що це передумови для ескалації напруги на лінії зіткнення.

Російська військова техніка на кордоні з Україною
Російська військова техніка на кордоні з Україною / facebook.com/irakli.komaxidze

Українська сторона СЦКК заявила, що Росія знову порушує Мінські домовленості. За минулу добу на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей було виявлено 275 одиниць військової техніки бойовиків РФ.

За даними пресцентру штабу ООС, мова йде про десятки танків, БМП, гаубиць, самохідних артилерійських установках і комплексах РСЗВ.

Також у цей час збройні формування РФ намагалися перешкоджати роботі СММ ОБСЄ.

"Вівся вогонь зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА СММ малого радіусу дії, коли апарат пролітав над районом Василівка. Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіусу дії також піддавався впливу перешкод сигналу GPS. Крім того, БПЛА СММ малого радіусу дії відчували вплив перешкод сигналу GPS під час польотів над районами поблизу Василівки, Каштанового і Калинового", - сказано в повідомленні.

У відомстві вважають, що ці порушення є передумовами для подальшої ескалації напруги на лінії зіткнення.

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"Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії РФ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до глави МЗС Німеччини Анналени Бербок з проханням, щоб Берлін терміново схвалив поставки зброї в Україну. Дане звернення Мельник аргументував загрозою вторгнення РФ.

Вторгнення Росії в Україну

The New York Times 7 січня опублікувало нову карту з військами РФ біля кордонів України. ЗМІ писало, що росіяни стягнули близько 100 тисяч військ до українських кордонів і оточили державу з трьох напрямків.

Пізніше американська розвідка дізналася про сценарій, згідно з яким Москва готує операцію з нападу на бойовиків в ОРДЛО " під чужим прапором", щоб створити привід для військового наступу на Україну. Відзначається, що росіяни можуть піти на провокації за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може відбутися в період з середини січня по середину лютого.

Також США пригрозила Москві серйозними санкціями в тому випадку, якщо російська держава вирішить піти на нову військову операцію проти України.

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військова техніка вторгнення Росії війна на Донбасі
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