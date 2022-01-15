"Будемо це робити в останній момент": в ОП розповіли, чому Україна не готується до вторгнення РФ

Олексій Арестович пояснив, чому Україна не готується до можливого вторгнення РФ / УНІАН

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович назвав дві причини, через які Україна не веде підготовку до можливого вторгнення Росії.

Під час бесіди з політологом і співзасновником Українського інституту майбутнього Юрієм Романенком Арестович пояснив, чому Україна не проводить навчання армії, не збирає територіальну оборону, не проводить роз'яснювальну роботу серед населення.

"Тут два моменти. Перший - це традиційна українська безпечність, м'яко кажучи, і нездатність організувати це, особливо на рівні місцевої влади. Просто всерйоз в це не вірять, і їх набагато більше хвилює опалювальний сезон", - заявив Арестович.

Він зазначив, що російські загрози є проблемою для центральної влади, адже завдає шкоди інвестиційному клімату в Україні.

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"Так, це може бути це дуже дорого коштувати. ...І ми будемо це робити в останній момент, коли ми отримаємо чіткі сигнали, що ось все, каток покотився. Ми тоді встигаємо зібратися, встигаємо накачати резервістів, підняти тероборону, потихеньку розвертатися, насправді", - зазначив Арестович.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські журналісти The New York Times 7 січня опублікували нову карту з військами РФ біля кордонів України. Як з'ясувало видання, росіяни стягнули близько 100 тисяч військ до українських кордонів і оточили державу з трьох напрямків.

За інформацією CNN, американська розвідка дізналася про сценарій, згідно з яким Москва готує операцію з нападу на бойовиків в ОРДЛО "під чужим прапором", щоб створити привід для військового наступу на Україну. Відзначається, що росіяни можуть піти на провокації за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може відбутися в період з середини січня по середину лютого.

Раніше заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Вашингтон на переговорах з РФ з безпеки, підкреслила, що Москву очікують серйозні санкції в тому випадку, якщо російська держава вирішить піти на нову військову операцію проти України.