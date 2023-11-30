На Донбасі через обстріли під завалами опинилися мама, тато і крихітка-донька

Шістьма ракетами "з-300" окупанти в ніч на четвер, 30 Листопада, влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області.

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В результаті обстрілів російськими окупантами в Новоградівці постраждало безліч сімей / колаж Главред, фото МВС і ДСНС

Шістьма ракетами "С-300" окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. В результаті в Новоградівці постраждало безліч сімей - і деякі все ще можуть залишатися під завалами, повідомляє портал "Донбас.Реалії" з посиланням на місцевих жителів.

"Хороша сім'я. Чоловік Ігор працював на шахті. Дружина Олена працювала в банку. Дівчинка Маша в другий клас, напевно, ходить. У мене внучок з нею дружив. Хороша сім'я, розумнички такі", – розповіла місцева мешканка Тамара.

Серед постраждалих в інших вищевказаних містах - сім'я з двома дітьми. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено Багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

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"Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка і Мирноград. В результаті обстрілів постраждали 10 осіб, серед них 4 дитини. Парамедики поліції врятували немовля.Ще п'ятеро людей шукають під завалами", - заявив керівник МВС України Ігор Клименко.

Нагадаємо, як повідомляв Главред з посиланням на британську розвідку, РФ готує масовані ракетні удари. Одна з цілей Росії - ослаблення протиповітряної оборони України, не виключили в розвідці Британії.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія накопичила приблизно вдвічі менше ракет, ніж минулого року. За його словами, окупанти будуть більше розраховувати на дронові атаки.

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