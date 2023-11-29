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РФ готова масовано бити по Україні: у ЗСУ попередили про загрозу атак

Олексій Тесля
29 листопада 2023, 11:53
РФ вже накопичила близько 900 ракет, якими може бити по Україні, попередив Юрій Ігнат.
Гнат, ракета РФ
Юрій Ігнат оцінив загрози нових ударів РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Росія накопичила приблизно вдвічі менше ракета, ніж минулого року, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного марафону, цього року окупанти будуть більше розраховувати на дронові атаки.

За його словами, дрони-камікадзе Shahed-136 постійно змінюють маршрути, щоб не потрапляти мобільним групам — БПЛА йдуть по дорогах, кордонах областей і річках, а кожен "Шахед" має свою мету.

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"Саме тому вони знищуються на підступах до міст і об'єктів, по яких РФ хоче вдарити", - додав спікер.

Оцінюючи число накопичених РФ ракет представник ЗС пояснив, що близько 900 одиниць – це не "неймовірна кількість".

"Це приблизно вдвічі менше, ніж було минулого року. Інтенсивність ракетних атак в минулому опалювальному сезоні була дуже високою. Цього разу буде більше дронів", - додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ готує масовані ракетні удари. Одна з цілей Росії - ослаблення протиповітряної оборони України, не виключили в розвідці Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ прикривають три радіуси ППО. Бойове хрещення комплекс Patriot пройшов, коли РФ безуспішно атакувала столицю "кинджалами".

Як раніше повідомлялося, Володимир Зеленський назвав терміни і ймовірні цілі масованих ракетних ударів РФ. Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року, наголосив президент.

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війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
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