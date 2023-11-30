Вночі РФ вдарила ракетами по трьох містах: постраждали 4 дитини, зокрема немовля

У Покровську постраждала сім'я з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним малюком. Парамедики поліції врятували немовля.

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Ракетний удар по Покровському району / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, МО РФ

У ніч на 30 листопада російські окупанти завдали ракетного удару шістьма ракетами С-300 по Покровському району Донецької області. Під обстріли потрапили Покровськ, Новоградівка та Мирноград. В результаті постраждали 10 осіб, зокрема, 4 дитини. Ще п'ятеро людей шукають під завалами.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, у Покровську постраждала сім'я з двома дітьми: 16-річним хлопцем і 6-місячним немовлям. Парамедики поліції врятували немовля. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик.

Пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

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"Один зі снарядів вибухнув у дворі будинку, де жила сім'я з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах і стіни будинку, сім'я опинилася під завалами. Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловікові, у якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його і швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає", - йдеться у повідомленні.

Під удар окупантів потрапили три міста на Донбасі / Фото: Нацполіція

В Новоградівці окупанти влучили у багатоповерхову будівлю. Поранено 13-річну дитину. Зараз на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами, ймовірно, можуть перебувати ще 5 осіб, серед них дитина.

Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки / Фото: Нацполіція

Мирноград: росіяни вдарили двома ракетами із ЗРК "С-300". Руйнувань зазнав відділ поліції.

На місцях влучень всю ніч працюють ДСНС і поліція. Пошуково-рятувальна операція триває, поліцейські документують наслідки російських ударів.

Як повідомляв Главред, РФ готує масовані ракетні удари. Одна з цілей Росії - ослаблення протиповітряної оборони України, не виключили в розвідці Британії.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія накопичила приблизно вдвічі менше ракет, ніж минулого року. За його словами, окупанти будуть більше розраховувати на дронові атаки.

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