У НАТО попередили про підготовку нових ракетних ударів РФ по містах України

Союзники по НАТО повинні продовжувати підтримувати Україну, переконаний Єнс Столтенберг.

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Єнс Столтенберг прогнозує посилення боїв і нові удари РФ по Україні / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , mil.ru

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що потрібно бути готовими до більшої кількості боїв і повітряних і ракетних атак на українські міста.

При цьому він закликав союзників по НАТО продовжить підтримувати Україну. Таку заяву глава Альянсу зробив перед зустріччю глав МЗС НАТО у вівторок в Брюсселі.

"Ми, звичайно, обговоримо ситуацію в Україні. Ми бачимо інтенсивні бої вздовж лінії фронту, ми бачили хвилі атак безпілотників на українські міста, і нам потрібно бути готовими до більшої кількості бойових дій, а також до більшої кількості повітряних і ракетних атак на українські міста. Це робить ще більш важливим, щоб союзники по НАТО продовжували підтримувати Україну, і я вітаю недавні заяви союзників про додаткову підтримку", - сказав Столтенберг.

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У НАТО закликають підтримувати Україну

Також генсек НАТО нагадав, що Україна змогла вигнати окупантів на півночі, сході та півдні, звільнивши близько половини території, яку Росія окупувала на початку війни.

За його словами, хоча лінія фронту не зрушилася за останній рік, але інтенсивні бої тривають, при цьому Україна змогла завдати важких втрат російським силам за допомогою глибоких ударів.

"Тому нам потрібно продовжувати її підтримувати. Також знаючи, що чим сильніша Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за переговорним столом. Якщо ми хочемо домовленого мирного рішення, яке гарантує, що Україна збереже свою незалежність, то найкращий спосіб досягти цього - продовжувати надавати військову підтримку Україні, і ось що союзники збираються робити", - додав Столтенберг.

Раніше у НАТО заявили про дуже складну ситуацію на фронті в Україні. Ситуація зараз складна по всій лінії фронту, але найважча – на сході. Відбуваються дуже інтенсивні бої, але лінія фронту майже не змістилася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що НАТО обмежено у відповіді на дії Росії в Чорному морі. В Альянсі відчувають, що у них немає ефективних інструментів протистояння окупантам в акваторії Чорного моря, які не призведуть до прямої ескалації.

Як раніше заявляв Столтенберг, НАТО стане гарантією миру для України, Росія більше не нападе. Україну поки не можуть запросити до Північноатлантичного Альянсу, оскільки триває активна стадія війни з агресором Росією, сказав Єнс Столтенберг.

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