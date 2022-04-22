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Величезне поховання: під Маріуполем знайшли нову братську могилу з жертвами окупантів РФ

22 квітня 2022, 21:35

На кладовищі ховають загиблих в результаті регулярних обстрілів російською армією.

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У селі Виноградне під Маріуполем ховають жертв окупантів РФ / radiosvoboda.org

Біля оточеного російськими окупантами Маріуполя Донецької області виявлена ще одна братська могила, куди загарбники звозять тіла вбитих ними мирних громадян.

Завдяки супутниковим знімкам вдалося зафіксувати ще одну братську могилу поблизу Маріуполя - поруч з кладовищем окупованого села Виноградне, яке знаходиться в 5-6 кілометрах від міста, пише Радіо Свобода.

У коментарі журналістам влада Маріуполя повідомляє, що отримували повідомлення від жителів про ще одне ймовірне місце масового поховання в цьому селі – загиблих в результаті регулярних обстрілів російською армією.

Згідно супутниковим знімкам, викопані траншеї на території кладовища окупованого села з'явилися в кінці березня. На знімках 17 березня цих розкопок немає. На фото Maxar за 29 березня вже можна побачити траншеї розміром орієнтовно 38 на 4 метри.

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/ radiosvoboda.org

Згідно з супутниковим знімком Planet за 20 квітня, розмір місця масового поховання збільшився (став 45 на 25 метрів).

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/ radiosvoboda.org

Нагадаємо, в Мангуші, поблизу Маріуполя, російські окупанти облаштували величезну кількість братських могил, в яких ховають загиблих в Маріуполі людей.

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