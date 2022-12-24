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На білій "Ладі" на концерт Кобзона: ЗСУ ліквідували окупанта-гонщика

24 грудня 2022, 12:32
Російські ЗМІ пізніше підтвердили смерть 44-річного окупанта Миколи Рудакова - і розповіли, що він був гонщиком-любителем.
ВСУ, окупант
ЗСУ ліквідували окупанта-гонщика Миколу Рудакова / фото УНІАН та соцмережі

Бійці ЗСУ ліквідували чергового окупанта З російської глибинки. Цього разу на концерт Кобзона відправили 44-річного окупанта-кулеметника з Пермського краю Миколу Рудакова. Про це написав співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm OSINT-експерт Іраклі Комахидзе.

Він опублікував фотографії Рудакова і пожартував, що той ще за життя був "гонщиком білої "Лади"" (оскільки досить часто родичі окупантів купують за гроші, отримані за їх загибель, такий автомобіль).

Російські ЗМІ пізніше підтвердили смерть Рудакова - і розповіли, що він був гонщиком-любителем і навіть був призером кількох гоночних змагань.

Повідомляється, що Рудаков з 1996 по 1998 рік проходив строкову службу в підрозділі військової розвідки. РосЗМІ стверджують, що на війні проти України він був нібито кулеметником стрілецької роти військової частини №65384.

"Вказаний номер в/ч раніше належав 17-й ОМСБр з пунктом постійної дислокації в селищі Шалі (Чечня). Тепер цей номер носить 291-й МСП (чеченське село Хорта), у складі відродженої 42-ї мотострілецької дивізії", - розповів Комахідзе.

Рудакова ЗСУ ліквідували 13 листопада. 22 грудня його поховали в Березниках (Пермський край).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай", який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19-річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували ексінкасатора Ігоря Богаченко, який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

Інші новини:

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