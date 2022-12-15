"Зірвав великий куш": ЗСУ вправно ліквідували окупанта з темним минулим

Приблизно 4 місяці тому екс-інкастор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і вирушив на війну проти України.

ЗСУ ліквідували окупанта з темним минулим / OSINT Georgia

Збройні сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченка, якого було засуджено за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан).

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, у 2015 році 26-річний інкасатор Богаченко вистрілив з табельної зброї в ногу напарника і втік на інкасаторському автомобілі з кушем у 68 млн. рублів.

Пізніше поліцейські затримали інкасатора-невдаху та його спільників. Богаченку було призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Приблизно 4 місяці тому екс-інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і вирушив на війну проти України. Проте окупант воював не довго, 16 листопада його ліквідували. Додому він повернувся у чорному пакеті.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували вчителя російської православної гімназії Олександра Сухорукова. Загарбник воював проти України в лавах приватної військової компанії "Вагнер". За вбивства українців загарбник був удостоєний російських державних нагород.

Також повідомлялося, що на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

Окрім того, українські військові ліквідували російського окупанта Ігоря Кононенка – колишнього депутата обласної думи із Саратова в РФ. 59-річний загарбник помер біля Кремінної Луганської області.

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