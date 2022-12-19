На війну в Україну він пішов добровольцем. У нього залишилася вдова і троє дітей

ЗСУ ліквідували окупанта, готового померти за пельмені / t.me/OSINTGeorgia

В Україні ліквідовано жителя Кірово-Чепецька 36-річного Микиту Котеньова. На війну він пішов добровольцем.

Окупант раніше навчався в кадетському класі, а після проходив навчання в Московському вищому командному училищі, ну судячи з усього так і не довчився, розповів OSINT-експерт Іраклій Комахідзе .

"Котеньов записався на "сво" добровільно, ліквідований ще 3 жовтня 2022 року. З неофіційного - у Котеньова залишилася вдова і троє дітей", - зазначив він.

Ліквідований окупант з родиною / t.me/OSINTGeorgia

Ще до смерті окупант публікував у соцмережах фото, на якому стояв з плакатом "готовий битися за пельмені".

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай", який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченка, який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

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