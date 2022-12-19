ЗСУ ліквідували окупанта, готового померти за пельмені

В Україні ліквідовано жителя Кірово-Чепецька 36-річного Микиту Котеньова. На війну він пішов добровольцем.
Окупант раніше навчався в кадетському класі, а після проходив навчання в Московському вищому командному училищі, ну судячи з усього так і не довчився, розповів OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.
"Котеньов записався на "сво" добровільно, ліквідований ще 3 жовтня 2022 року. З неофіційного - у Котеньова залишилася вдова і троє дітей", - зазначив він.
Ще до смерті окупант публікував у соцмережах фото, на якому стояв з плакатом "готовий битися за пельмені".
Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай", який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.
Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченка, який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.
Читайте також:
- "Зірвав великий куш": ЗСУ спритно ліквідували окупанта з темним минулим
- Потужний удар ЗСУ на півдні: ліквідовано та поранено понад 200 окупантів
- Вбивав українців на Херсонщині та Миколаївщині: ЗСУ ліквідували підполковника РФ Лопіна