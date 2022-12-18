Ліквідували десятки окупантів одним ударом: ЗСУ розбили розташування військових РФ у Щасті

Загарбники намагалися зручно розташуватися у приміщенні ПТУ, але їх вирахували і "викурили" звідти з великими втратами.

ЗСУ розбили розташування військових РФ у Щасті/ 93-я ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Українські воїни влаштували "бавовну" російським окупантам у місті Щастя на Луганщині. Внаслідок влучного удару в місце розташування ворога було знищено 16 окупантів, ще 40 потрапили до медзакладів з травмами різної тяжкості.

Також під час удару було знищено 12 одиниць військової техніки ворога. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що російські загарбники 14 грудня забралися до приміщення одного з професійно-технічних училищ, щоб зробити собі там зручне місце розташування. Але вже 16 грудня їх звідти "викурили" українські військові влучним ударом.

Цей удар став можливим завдяки координації підпілля та ЗСУ, повідомляють у Центрі.

Також зазначається, що кожен мешканець тимчасово окупованих територій може наблизити момент звільнення свого населеного пункту. Анонімно повідомити про місцерозташування ворога можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що у російському Бєлгороді, неподалік від кордону з Україною, прогриміли нові вибухи, в місті видно дим. У Мережі публікуються кадри вибитих вікон і осколків в результаті вибухів.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що війна в Україні, ймовірно, переросте у затяжний конфлікт. Бойові дії можуть не закінчитися ще упродовж наступних пів року.

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