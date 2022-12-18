glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ліквідували десятки окупантів одним ударом: ЗСУ розбили розташування військових РФ у Щасті

18 грудня 2022, 14:29
Загарбники намагалися зручно розташуватися у приміщенні ПТУ, але їх вирахували і "викурили" звідти з великими втратами.
Украинские военные, ВСУ, российские военные,
ЗСУ розбили розташування військових РФ у Щасті/ 93-я ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Українські воїни влаштували "бавовну" російським окупантам у місті Щастя на Луганщині. Внаслідок влучного удару в місце розташування ворога було знищено 16 окупантів, ще 40 потрапили до медзакладів з травмами різної тяжкості.

Також під час удару було знищено 12 одиниць військової техніки ворога. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що російські загарбники 14 грудня забралися до приміщення одного з професійно-технічних училищ, щоб зробити собі там зручне місце розташування. Але вже 16 грудня їх звідти "викурили" українські військові влучним ударом.

Цей удар став можливим завдяки координації підпілля та ЗСУ, повідомляють у Центрі.

Також зазначається, що кожен мешканець тимчасово окупованих територій може наблизити момент звільнення свого населеного пункту. Анонімно повідомити про місцерозташування ворога можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що у російському Бєлгороді, неподалік від кордону з Україною, прогриміли нові вибухи, в місті видно дим. У Мережі публікуються кадри вибитих вікон і осколків в результаті вибухів.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що війна в Україні, ймовірно, переросте у затяжний конфлікт. Бойові дії можуть не закінчитися ще упродовж наступних пів року.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії новини Донбасу новини Луганської області
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:49

"Обійняв, як батько": Залужний здійснив мрію сина безвісти зниклого на війні військового

15:47

Путін наказував Кадирову вбити Зеленського - Wall Street JournalВідео

15:42

"Розмовляти з Росією треба": Зеленський прокоментував можливість діалогу з РФ та назвав цілі ЗСУВідео

15:25

Чарівна ніч з 18 на 19 грудня: як ворожити на Святого Миколая, щоб дізнатися свою долюВідео

15:10

Путін не повірив: Лукашенко прикинувся хворим, щоб зірвати візит диктатора РФ – ЗМІВідео

Реклама
15:04

Віктор Павлик показав могилу покійного сина Павла - артист привіз йому особливий подарунок

14:58

Jerry Heil зі сльозами на очах оцінив свій програш на Нацвідборі на ЄвробаченняВідео

14:56

Пряма участь Білорусі у війні: генерал ЗСУ назвав мету візиту Путіна до ЛукашенкаВідео

14:29

Ліквідували десятки окупантів одним ударом: ЗСУ розбили розташування військових РФ у ЩастіВідео

14:23

Прикмети на 19 грудня: які 5 речей не можна робити нікому на Святого Миколая, щоб не бути без грошейВідео

14:22

Зеленський порівняв Путіна з Гітлером і пояснив його "брудну тактику" руйнування містВідео

13:49

Соліст Maneskin пройшовся ногами по прапору України: в Мережі розлютилисяВідео

13:29

"Відправлять до Києва і там повісять": Гіркін готується до трибуналу в ГаазіВідео

13:00

Військовий експерт спрогнозував, що буде з ООН після україно-російської війниВідео

12:49

Багато осколків, є загиблі та руйнування: у Бєлгороді прогриміли потужні вибухиФотоВідео

12:40

Даша Кацуріна записала емоційну реакцію на романтичний кліп Дорофєєвої та її колишнього чоловіка

12:20

Путін не здасться, скільки б бійців не померли: NYT озвучило деталі зустрічі Наришкіна і директора ЦРУВідео

12:16

"Провокувати ведмедя": Зеленський оцінив ймовірність застосування РФ ядерної зброїВідео

11:45

Американський військовий експерт спрогнозував, коли ЗСУ почнуть новий контрнаступВідео

11:44

"Гей - це що, щось погане?": Євген Клопотенко прокоментував чутки про свою гомосексуальністьВідео

Реклама
11:40

Зеленський розповів про переговори з Байденом щодо передачі Україні ЗРК PatriotВідео

10:55

"Накрили" штаб: ЗСУ намагалися знищити Герасимова в Ізюмі - АрестовичВідео

10:36

"Україна досі не розгромлена": Гіркін почав скиглити і заявив про стратегічну поразку РФВідео

10:35

Шойгу покатали на вертольоті: у РФ розповіли про поїздку на інспекцію до окупантівВідео

09:52

"Це - фашисти": у Туреччині оскаженіла путіністка накинулася на українкуВідео

09:48

"Армія РФ почне розвалюватися": є три фактори, які можуть зруйнувати російське військо – ексглава ЦРУВідео

09:29

Коли закінчиться війна в Україні: генерал ЗСУ вказав можливі терміниВідео

08:57

"У Києві до обіду": опубліковано детальний план початку вторгнення РФ в УкраїнуВідео

08:29

Провали РФ під Бахмутом: між бойовиками "ДНР" і найманцями Вагнера зростає розкол - ISWВідео

08:19

Кремль через старого діда зондує ґрунт для переговорівПогляд

08:15

Диктатор РФ Путін назвав Зеленського "пособником нацизму" і відмовився від зустрічі – NYTВідео

08:00

Схожий, та не дуже: чому кремлівського недомірка не слід рівняти з Гітлером та Сталіним

07:36

"Війна ще пів року не закінчиться": Арестович попередив, що бойові дії затягнутьсяВідео

07:05

День Святого Миколая – теплі привітання та оригінальні картинки на 19 грудняФото

06:26

Поїздка Путіна на Кримський міст: експерт пояснив мету КремляВідео

06:15

Друга спроба росіян захопити Київ: чим все закінчитьсяПогляд

04:05

Україні знадобиться від години до 3 тижнів для підготовки до наступу окупантів - КасьяновВідео

03:20

Шалено смачно: як швидко засолити оселедець на Новий рік, бюджетна закуска за 60 гривень-рецептВідео

03:00

Ріанна вперше показала свого сина

02:15

Навіщо потрібно класти кубики льоду на килим: ефективний лайфхак, відомий небагатьом

Реклама
01:33

"Не очікувала, що він такий великий": Волочкова в обнімку з Шаляпіним показала, як чекає ДжигрурдуВідео

00:51

Прикмети на 18 грудня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік бути успішнимВідео

17 грудня, субота
23:55

В Україні серйозно підняли ціни на хлібВідео

23:15

Великі проблеми з постачанням води: Зеленський розповів про наслідки ракетного удару 16 грудняВідео

22:49

Жданов назвав напрямки, на яких росіяни можуть ломанутисяВідео

22:28

США намагалися завадити Україні в ліквідації начальника Генштабу РФ - NYTВідео

22:07

"Справи зовсім погані": у мережі з'явилися новини про Заворотнюк

22:01

Вєрка Сердючка в прямому ефірі Євробачення вигукнула нову кричалку про ПутінаВідео

21:42

"Уміння росіян вмирати в такій кількості - в цьому наша сила": Пєвцов зробив приємну заявуВідео

21:30

Руйнування і наслідки нестерпні: з'явилися подробиці ракетної атаки по Кривому РозіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти