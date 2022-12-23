Був героєм Тік-токів Кадирова: ЗСУ ліквідували спецназівця "Ахмата"

До приїзду в Україну останні роки Раміз Мамедов таксував і перепродавав машини.

Ліквідований кадировець / t.me/OSINTGeorgia

В Ростовській області поховали 30-річного спецназівця "Ахмата" з Волгограда, відео з яким публікував глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров.

Ліквідований окупант не мав бойового досвіду, але відправився в Україну добровольцем, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе

"В останні роки Раміз Мамедов таксував і перепродував машини. Не маючи навіть досвіду строкової служби, на спецоперацію пішов "добровольцем" на початку листопада, але пізніше уклав контракт в спецназі філії Тік-ток військ "Ахмат"-чай де був кулеметником. Під час навчання в "Ахматі", навіть став "героєм" відеоролика опублікованого у Дон-Дона Кадирова", - зазначив розслідувач.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

Також він повідомив, що Мамедова поховали на хуторі жуків Семикаракорського району Ростовської області 10 грудня, де зараз живуть його батьки.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай" , який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченко , який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

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