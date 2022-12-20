Ліквідовано Тік-Ток-Овець: ЗСУ закінчили кар'єру кадирівця-окупанта

На війні в Україні був ліквідований кадирівець Беслан Арзамиев. Тіктокера закінчив знімати відео в Донецькій області.
Ліквідований окупант був уродженцем села Ножай-Юрт в Чечні, розповів OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, посилаючись на публікацію в північнокавказьких Telegram-каналах.
"Судячи з наведеного фото ліквідований Тік-Ток-овець дійсно носив прізвище Арзамієв, але з ім'ям точно плутанина, бо з таким поєднанням фі знайти нікого не вдалося", - зазначив розслідувач.
Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай", який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.
Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченко, який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.
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