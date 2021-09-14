Генерал СБУ назвав вісім областей, яким загрожує можливе вторгнення військ РФ

На думку Вовка, загроза вторгнення РФ актуальна для півдня і Сходу України / УНІАН

Російські війська в Білорусі сьогодні не становлять загрози для України, проте Москва виношує ідею вторгнення у вісім областей на сході та півдні країни. Таку думку висловив ексголова Слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк

За словами експерта, угода на суму мільярд доларів на постачання російської зброї в Білорусь, укладена днями з Москвою, спрямована не проти України, а проти країн-членів НАТО.

"Я не бачу реальних загроз на сьогодні з боку Білорусі від Росії. Її не цікавлять ані Волинська, ані Рівненська область – це йти проти Західної України, ані Київська – це, вважай, замах на столицю, на всю Україну", – пояснив генерал в ефірі телеканалу "Україна 24".

Водночас Вовк зазначив, що в Кремлі все ще пам'ятають про так званий план "Новоросія", який передбачає окупацію відразу восьми областей. За його словами, він не був реалізований завдяки тому, що Україна у 2014 році відстояла Харків, Дніпро та Одесу.

За його словами, якщо відносини Москви і Києва будуть на такому ж поганому рівні, як сьогодні, не буде нічого робитися по Мінських угодах – спроба їх виконувати або апгрейд, це може скінчитися реальною втратою територій на сході і півдні країни.

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"Тому що ми розуміємо, які загрози чекають на Україну при їхньому виконанні також - то можете бути впевнені, ми маємо реальну загрозу через рік-два вторгнення російських військ саме у ці вісім областей – Харківську, Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську і Одеську", – сказав Вовк.

Таким чином, за словами генерала, Україна залишиться без морів.

Загроза нової агресії РФ