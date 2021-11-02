"Сьогодні такої концентрації там немає": Данілов звинуватив іноЗМІ в дезінформації

Данілов вважає неправдивою інформацію ІноЗМІ / УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов зробив гучну заяву з приводу нещодавньої інформації про російські війська на кордоні з Україною. Він повністю заперечує відомості західних медіа, які опублікували статті про можливу концентрацію армії і бойової техніки РФ на кордоні з нашою країною.

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так - те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогоднішній день це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять...", - заявив Данілов у коментарі Радіо Свобода.

читайте такожВійська РФ біля кордонів України: у Путіна відповіли на звинуваченняТакож він підкреслив, що Україні не знає про завтрашнє майбутнє. Однак "сьогодні такої концентрації там немає".

"Нехай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті ж фотографії", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, писало, що Росія знову нарощує свої збройні сили поблизу українського кордону. Це викликає стурбованість офіційних осіб у США та Європі.