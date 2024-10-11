'Ми пройдемо всі етапи': Зеленський заговорив про строки вступу в ЄС

Президент прогнозує, що Україна вступить до Євросоюзу раніше, ніж очікується.

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Зеленський анонсував швидкий вступ України в ЄС / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Україні може стати членом Європейського Союзу швидше, ніж очікується. Для інших країн процес вступу в ЄС міг тривати близько 10 років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у документальному фільмі про західний напрямок для України, який транслювали у телемарафоні.

Він додав, що саме наполегливість допоможе отримати членство в блоці у коротші терміни.

"Ми пройдемо всі ці етапи, я впевнений, і будемо в ЄС швидше, ніж прогнозується. Якщо ми продовжуватимемо так само, так само бігти, бути наполегливими", – наголосив Зеленський.

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На шляху до вступу в ЄС в Україні вже проголосували за велику кількість законів. Виконати це вдалося дуже швидко.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до Євросоюзу - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу. Лідери країн ЄС 14 грудня 2023 року ухвалили політичне рішення про початок переговорів із Києвом щодо євроінтеграції української держави.

Як повідомлялося раніше, Євросоюз схвалить початок переговорів про вступ України, йшлося в одному з документів ЄС. Зокрема, від Києва вимагають провести антикорупційну реформу та адаптувати національне законодавство під європейські стандарти.

Раніше повідомлялося про те, що вступ України до Євросоюзу обійдеться в 186 млрд євро, написали журналісти The Times. Київ може інтегруватися в ЄС щонайменше 2030 року. Не виключено, що знадобиться ще більше часу.

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