'Спочатку перемовини': Зеленський розповів про закінчення війни у цьому році

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи може війна з країною-агресоркою Росією завершитися у цьому році та від чого це залежить.
"Чи може закінчитися війна в цьому році, чи коли вона закінчиться - це дійсно залежить від багатьох речей. Щоб не втомлювалася українська міцність, для цього цю міцність і мораль треба підтримувати і це дуже важливо. Вона підтримується не тільки зброєю, не тільки фінансами, вона підтримується і політично", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
Він зазначив, що в першу чергу йдеться щодо перемовин про вступ в Європейський союз.
"Тому кінець цієї війни, відновлення наших територій, справедливий мир - це все залежить від єдності нас всіх", - підсумував президент України.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський висловився про плани Путіна захопити частину Європи. Російський президент не зупиниться до тих пір, поки повністю не зруйнує Україну, а після цього може піти далі, тобто - на Литву, Латвію, Естонію і Молдову.
Володимир Зеленський звернувся до союзників і назвав, чого не вистачає ЗСУ. Російські склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну, тому ймовірна пауза у війні дасть можливість РФ поповнити запаси озброєння.
Більше військових новин:
- "Чуємо про 15 січня": Синєгубов назвав основні цілі наступу росіян на Харківщині
- "У нас не вистачить засобів": у ЗСУ розкрили тривожний сценарій ракетних ударів РФ
- Росіяни готують масштабний наступ у лютому: експерт назвав небезпечні напрямки