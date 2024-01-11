'Спочатку перемовини': Зеленський розповів про закінчення війни у цьому році

Президент України вважає, що у першу чергу йдеться щодо перемовин про вступ в Європейський союз.

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Зеленський розповів про закінчення війни / колаж: Главред, фото: ОПУ, 17 окрема танкова Криворізька бригада

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи може війна з країною-агресоркою Росією завершитися у цьому році та від чого це залежить.

"Чи може закінчитися війна в цьому році, чи коли вона закінчиться - це дійсно залежить від багатьох речей. Щоб не втомлювалася українська міцність, для цього цю міцність і мораль треба підтримувати і це дуже важливо. Вона підтримується не тільки зброєю, не тільки фінансами, вона підтримується і політично", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Він зазначив, що в першу чергу йдеться щодо перемовин про вступ в Європейський союз.

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"Тому кінець цієї війни, відновлення наших територій, справедливий мир - це все залежить від єдності нас всіх", - підсумував президент України.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський висловився про плани Путіна захопити частину Європи. Російський президент не зупиниться до тих пір, поки повністю не зруйнує Україну, а після цього може піти далі, тобто - на Литву, Латвію, Естонію і Молдову.

Володимир Зеленський звернувся до союзників і назвав, чого не вистачає ЗСУ. Російські склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну, тому ймовірна пауза у війні дасть можливість РФ поповнити запаси озброєння.

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