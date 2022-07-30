"Ми допоможемо": Зеленський закликав людей негайно залишити Донецьку область

Зеленський закликав терміново евакуюватися з Донецької області / Колаж Офіс президента, УНІАН

Влада України зобов'язала жителів Донецької області терміново евакуюватися, людей забезпечать повним супроводом і допомогою, сказав президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення в суботу, 30 липня.

"Там (на Донбасі - ред.) сотні тисяч осіб, десятки тисяч дітей. Багато хто відмовляється виїхати, але це дійсно необхідно зробити, це рішення все одно доведеться приймати. Повірте мені", - сказав він.

Президент підкреслив, що чим більше жителів виїдуть з Донецької області зараз, тим менше осіб російська армія встигне вбити. Він закликав українців говорити із тими, хто перебуває у зоні бойових дій на Донбасі і переконувати їх у необхідності виїзду.

"Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є. Все організовується, повний супровід, повна допомога. Потрібно лише рішення від самих людей. Поїдьте, ми допоможемо. Ми не Росія, для нас кожне життя має значення, тому ми використовуватимемо будь - яку можливість", - сказав Зеленський.

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Ситуація в Херсонській області

Збройні Сили України продовжують контрнаступальні дії в Херсонській області. Армія 26 липня завдала удар по Антонівському мосту в захопленому росіянами Херсоні. За словами представника Оперативного командування Південь, українські війська спрацювали філігранно і ювелірно.

Також в ОК Південь розповіли про те, що ЗСУ контролюють стратегічну логістику в Херсонській області. Російські окупанти через це не можуть налагодити постачання своїх військ.

Пізніше голова Херсонської ОВА Дмитро Бутрій сказав, що Антонівський міст більше не придатний до експлуатації. За його словами, коли Україна переможе у війні Росію, естакада буде відновлена.

У розвідці Міноборони Великобританії вважають, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку в самому розпалі. Українські війська б'ють далекобійною артилерією по стратегічно важливих для ворога об'єктах і досягають успіхів. Як вважають фахівці, захоплений Херсон вже майже відрізаний від інших окупованих територій.

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