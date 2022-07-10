Наступною ціллю РФ на Донбасі буде траса, яка з'єднує Донецьк із Харковом – розвідка Британії

Розвідка Британії назвала наступну ціль військ РФ для просування на Донбасі/ Reuters, sprotyv.info

Розвідка Великої Британії повідомила, що РФ для подальшого просування через Донецьку область може спробувати захопити трасу, яка з'єднує Донецьк з Харковом.

Зараз окупанти ведуть обстріли із захопленого ними міста Ізюм на Харківщині вздовж осі головної дороги E40. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Обстріли з Ізюму (військові РФ стріляють звідти по Слов'янському району Донеччини – ред.) тривають уздовж осі головної дороги E40. Контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк із Харковом, ймовірно, буде важливим об'єктом для Росії в її спробах просунутися через Донецьку область", – зазначається у повідомленні.

Також у британській розвідці повідомили, що війська Росії швидше за все домоглися ще кількох невеликих територіальних успіхів в районі Попасної на Луганщині.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили по Донеччині з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок цього у місті Часів Яр була зруйнована багатоповерхівка, а під її завалами опинилися мінімум три десятки людей, серед яких 9-річна дитина.

Нагадаємо, до окупантів на Донбасі підвезли чергову порцію "бавовни". У ніч на неділю, 10 липня, відбулися вибухи одразу у восьми окупованих росіянами містах.

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