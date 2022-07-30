На ЗСУ очікують бої з РФ за Запорожчину та Миколаїв: окупанти мають намір наступати – експерт

Росія збирається перекинути до 10-11 тисяч військ на південний фронт – експерт / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Війська Росії мають намір зібрати останні боєздатні сили, щоб спробувати перехопити ініціативу у ЗСУ на півдні України. Вони перекидають великі сили на південний фронт і готуються до наступу на Миколаївському та Запорізькому напрямках. Українська армія знає про плани окупантів і прийме бій. У загарбників немає сил, щоб зробити більше одного ривка, тому ситуація вирішиться найближчим часом. Про це заявив військовий експерт Сергій Кузан.

У ефірі Радіо НВ він розповів про те, що росіяни перекидають великі сили на південь України. Такі плани вказують на їх спроби переламати ситуацію на південному фронті на свою користь. Окупанти можуть піти в наступ на Запорізькому та Миколаївському напрямках.

читайте такожЗСУ зайдуть до Криму, жодної дипломатії не буде – колишній спікер Генштабу Селезньов"По всьому півдню, я думаю, ми ще будемо спостерігати спроби російського наступу, тому що перекидаються великі підрозділи десантних військ. Десь приблизно 14 БТГ, тобто це 8,5 тисяч саме десантних військ, і буде доведено до 10-11 (тисяч). Це свідчить про те, що росіяни спробують переломити ситуацію в цілому на півдні. Мова йде про Запоріжжя та Миколаївський напрямок", - вважає Кузан.

Згідно з його прогнозом, на сили оборони України, яким відомо про плани ворога, очікують великі бої з військами РФ. Противник перекидає свої сили і на Запорізькому напрямку, оскільки бачить, що втрачає ініціативу.

"Нас ще чекають великі бої, але нашому командуванню відомі ці плани противника, і ЗСУ готуються прийняти ворога. А на Запорізькому напрямку, крім того, перекидають додаткові танкові підрозділи, тому що на півночі росіяни бачать, що інакше вони втрачають ініціативу", - сказав експерт.

читайте такожВійська РФ зібралися утримати Херсон, але ЗСУ за допомогою HIMARS мають намір влаштувати перелом - CNNТакож він додав, що у ЗС РФ немає сил, більше ніж на один ривок, тому розв'язку ситуації на півдні можна буде очікувати вже найближчим часом.

"Тому що сил на більше ніж один такий "стрибок" у росіян наразі немає", - підкреслив Сергій Кузан.

Ситуація у Херсонській області

Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії у Херсонській області. Армія 26 липня завдала удар по Антонівському мосту у захопленому росіянами Херсоні. За словами представника Оперативного командування Південь, українські війська спрацювали філігранно і ювелірно.

Також у ОК Південь розповіли про те, що ЗСУ контролюють стратегічну логістику у Херсонській області. Російські окупанти через це не можуть налагодити постачання своїх військ.

Пізніше голова Херсонської ОВА Дмитро Бутрій сказав, що Антонівський міст більше не придатний до експлуатації. За його словами, коли Україна переможе у війні Росію, естакаду буде відновлено.

У розвідці Міноборони Великобританії вважають, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку в самому розпалі. Українські війська б'ють далекобійною артилерією по стратегічно важливих для ворога об'єктах і досягають успіхів. Як вважають фахівці, захоплений Херсон вже майже відрізаний від інших окупованих територій.

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