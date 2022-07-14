ЗСУ з HIMARS захопили ініціативу на полі бою: наступ Росії буксує навіть на Донбасі – Жданов

Україна відтепер громить логістику і систему військового управління військ Росії - Жданов / Колаж Вікіпедія, Главред

Після появи ракетних систем залпового вогню HIMARS у ЗСУ з'явилася можливість бити відразу по двох опорах військової машини Росії - логістиці та системі військового управління. Україна може влити на характер бойових дій на передньому краї, а на окупантів очікує дефіцит боєприпасів. Їх наступ забуксував навіть на Донбасі, очікується гальмування атак і на Запорізькому напрямку. Серйозним показником є нездатність ворога розвинути атакуючі дії. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі телеканалу Freedom він розповів про те, що українським військам вдалося захопити ініціативу. Незабаром у окупантів через ефективні дії сил оборони України буде менше можливостей чинити вогневий тиск на українські війська. Також на них очікує дефіцит боєприпасів.

читайте такожАрмія України потужним ударом з HIMARS накрила військову частину і склад військ РФ у Луганську – Арестович"Наразі ініціатива в наших руках. І те, що у нас з'явилася така можливість громити дві опори бойових дій – логістику і систему військового управління, тим самим ми можемо впливати на характер бойових дій на передньому краї. Найближчими днями він почне змінюватися в бік зменшення вогневого впливу на наші позиції. Поступово наставатиме боєприпасний голод", - вважає Жданов.

За словами експерта, пробуксовка російського наступу фіксується навіть на Донбасі. Темпів, які демонстрували окупанти у Сєвєродонецьку, вже немає. Очікується гальмування атак і на Запорізькому напрямку.

"Вони не змогли зберегти темп наступу і той натиск, який був під час штурму Сєвєродонецька, про це взагалі не йдеться. Вони тиждень топчуться на місці. Думаю, що наразі дуже застопориться і Запорізький напрямок, хоча ще тиждень тому Ганна Маляр казала про те, що в Генштабі розвідка розглядає варіант початку наступу на Запоріжжя. Поки про це говорити, я думаю, не варто", - пояснив ситуацію полковник ЗСУ.

Також він додав, що слабкість російської окупаційної армії полягає в нездатності розвивати наступ.

"На Херсонщині систему військового управління постаралися поламати. Це показник. Те, що вони не можуть розвивати наступ, це показник", - підкреслив Олег Жданов.

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Війна Росії проти України

Військовий експерт Петро Черник раніше зазначив, що успішні удари ЗСУ по складах російських окупантів ускладнюють реалізацію їхніх планів. Однак обстановка, як і раніше, непроста. Згідно з його прогнозом, військам РФ знадобиться декілька днів, щоб відновити логістику, після чого очікується нова хвиля битви за Донбас.

За даними розвідки Британії, армія Росії націлилася на контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк з Харковом. Уздовж осі головної дороги росіяни ведуть обстріли із захопленого Ізюму. Окупанти очікують, що захоплення дороги забезпечить їм перевагу в подальшому просуванні у Донецькій області.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що незабаром чисельність важкої далекобійної артилерії Заходу, такої як РСЗВ HIMARS, налічуватиме 14 одиниць техніки. Таке посилення української армії може завадити планам Росії щодо окупації Донбасу.

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