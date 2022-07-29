Зеленський терміново скликав таємну нараду з силовиками: про що говорили та що вирішили

Під час сьогоднішньої наради обговорили теракт, влаштований росіянами в Оленівці.
У зв'язку із терактом в Оленцівц, Володимир Зеленський сьогодні ввечері теміново провів таємну нараду з представниками силових відомств, інформує сайт президента.
На нараді були присутні:
- головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,
- начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов,
- виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк
- омбудсмен Дмитро Лубінець.
Сам президент в Telegram повідомив, що на нараді детально обговорили теракт, влаштований росіянами в Оленівці.
"Доказів, що це був спланований злочин, достатньо. І це чергове підтвердження того, що Росія - держава-терорист. ООН і МКЧХ, які мали гарантувати збереження життя і здоров'я наших військовополонених, повинні негайно відреагувати", - зазначив Зеленський.
Теракт в Оленівці проти українських полонених
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.
"За інформацією командувача ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн - партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.
До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися пораненими".
Новини Донбасу онлайн
Керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що росіяни заздалегідь планували вчинити військовий злочин у Еленовке Донецької області. Необхідно прийняти рішення про визнання РФ країною-спонсором тероризму.
Глава ОП нагадав про те, що російські окупанти завдали прицільного удару по колонії, де утримувалися військовополонені українські воїни, бійці Азова.
Читайте також:
- Теракт в Оленівці: найманці "Вагнера" приховували сліди злочинів-ГУР
- Кривавий теракт в Оленівці: РФ замітала сліди злочинів - Єрмак
- Недостатньо даних: у США відреагували на криваву трагедію в Оленівці
- Цинічний теракт з метою дискредитації ЗСУ: офіційна заява України щодо трагедії в Оленівці