Зеленський терміново скликав таємну нараду з силовиками: про що говорили та що вирішили

Володимир Зеленський провів нараду з силовиками / president.gov.ua

У зв'язку із терактом в Оленцівц, Володимир Зеленський сьогодні ввечері теміново провів таємну нараду з представниками силових відомств, інформує сайт президента.

На нараді були присутні:

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов,

виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк

омбудсмен Дмитро Лубінець.

Сам президент в Telegram повідомив, що на нараді детально обговорили теракт, влаштований росіянами в Оленівці.

"Доказів, що це був спланований злочин, достатньо. І це чергове підтвердження того, що Росія - держава-терорист. ООН і МКЧХ, які мали гарантувати збереження життя і здоров'я наших військовополонених, повинні негайно відреагувати", - зазначив Зеленський.

Теракт в Оленівці проти українських полонених

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн - партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися пораненими".

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Керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що росіяни заздалегідь планували вчинити військовий злочин у Еленовке Донецької області. Необхідно прийняти рішення про визнання РФ країною-спонсором тероризму.

Глава ОП нагадав про те, що російські окупанти завдали прицільного удару по колонії, де утримувалися військовополонені українські воїни, бійці Азова.

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