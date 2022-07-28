У Зеленського озвучили сумні наслідки деокупації Херсону для росіян

Подоляк висловився про звільнення Херсона / колаж фото ОПУ, Новини Херсона

Деокупація українськими військовослужбовцями Херсона має змінити психологію війни, а також деморалізувати російське суспільство, йдеться в заяві радника голови ОП Михайла Подоляка під час телемарафону.

"Для того, щоб вести ефективну контрнаступальну війну, нам потрібні успіхи. Деблокада Херсона, наприклад, істотно змінить психологію війни. Тобто ми доведемо і для наших людей, що ми можемо не лише ефективно оборонятися, а й контрнаступати, деблокувати свою територію. Це важливо й психологічно. І так само саме це буде потужним деморалізуючим фактором для російського суспільства, вони зрозуміють, що вся ця пропаганда перестає взагалі говорити хоча б частину правди... і тому ми маємо це зробити", - зазначив він.

Михайло Подоляк також звернув увагу, що звільнення Херсона також стане важливим сигналом для українців на окупованих територіях.

"Буде ейфорія, яка дозволить ще більш ефективно вести роботу проти окупанта на тих територіях, яка ще буде окупована", - додав Подоляк.

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Війна Росії проти України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Москва, мовляв, зібралася розширити географію своєї війни проти України і на південь країни. Зокрема, він назвав Херсонську та Запорізьку області. При цьому він пригрозив, мовляв, просуванням окупантів і на інші території в тому випадку, якщо захід буде продовжувати поставляти Києву далекобійну артилерію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов сказав, що президент України Володимир Зеленський поставив ЗСУ завдання звільнити всі українські території, які знаходяться під російською окупацією. За його словами, терміни, способи та етапи виконання завдання визначатимуть військові на чолі з Верховним Головнокомандувачем військ Зеленським.

У розвідці Міноборони Великобританії заявили, що контрнаступ ЗСУ в Херсонській області в повному розпалі. Згідно з даними фахівців, російські війська на західному березі Дніпра опинилися в дуже вразливій ситуації. Втрата Херсона стане серйозним ударом по військовій пропаганді РФ.

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