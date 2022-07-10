Нова хвиля битви за Донбас буде через 5-6 днів: експерт пояснив наслідки ударів ЗСУ по складах ворога

Нова хвиля битви за Донбас буде через 5-6 днів/ Генштаб ВСУ, Reuters

ЗСУ зараз успішно знищують склади боєприпасів ворога в глибокому тилу. Таким чином в окупантів уже не залишилося безпечних місць для розміщення складів на відстані до 100 км углиб від фронту.

Це ускладнить життя окупантам. Проте радіти рано, адже це не зупинить ворога надовго, розповів військовий експерт Петро Черник в ефірі ТСН.

"Противник тримав свої склади на глибині до 50 км. І завозив їх туди великими ешелонами залізницею. Однозначно він цього робити більше не зможе", – каже Черник.

Тепер російським загарбникам, які підвозитимуть боєприпаси, доведеться зупинятися на відстані понад 100 км від лінії фронту, після чого вручну перевантажувати боєприпаси з потягів на вантажівки. Це в рази ускладнить доставку боєприпасів окупантам.

При цьому для розвантаження вагонів доведеться відволікати від боїв особовий склад з передової.

читайте також"Потрібно знищити всього 3 логістичні шляхи": експерт пояснив сценарій і терміни звільнення КримуПроте радіти зараз ще рано, наголошує Черник, адже це ще не переломний момент у війні.

Загроза для України зберігається на усіх напрямках. І зараз неможливо спрогнозувати, де саме точково окупанти можуть вдарити, тому потрібно бути готовими до всього.

Оголошена Росією "оперативна пауза" насправді не діє, каже експерт. Адже окупанти не припиняли вогонь. Коли ж загарбники адаптуються до нової логістики, то почнеться нова хвиля битви за Донбас.

"Ми якісно нищимо їхні боєкомплекти, і вони думають як поширювати їхню власну логістику і забезпечувати передову снарядами. На мій погляд, до 5-6 днів максимум, до тижня, вони напрацюють цю логістику. Все перезавантажать на вантажівки і почнеться нова хвиля битви за Донбас", – зазначає експерт.

Раніше повідомлялося, що до окупантів на Донбасі підвезли чергову порцію "бавовни". У ніч на неділю, 10 липня, відбулися вибухи одразу у восьми окупованих росіянами містах.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила, що РФ для подальшого просування через Донецьку область може спробувати захопити трасу, яка з'єднує Донецьк з Харковом. Зараз окупанти ведуть обстріли із захопленого ними міста Ізюм на Харківщині вздовж осі головної дороги E40.

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