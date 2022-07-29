Росію мають визнати державою-спонсором тероризму - Зеленський

Зеленський закликав визнати РФ країною-спонсором тероризму / Колаж Офіс президента, УНІАН

Росію слід негайно закликати країною-спонсором тероризму, адже вона вкладає в тероризм значно більше, ніж будь-яка інша, сказав президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення у четвер, 28 липня.

Він подякував сенаторам США, які одноголосно схвалили резолюцію із закликом Державного департаменту США визнати Росію державою-спонсором тероризму, і закликавй інші країни до цього.

"Можна взяти будь-який день в Україні - сьогоднішній або будь-який інший після 24 лютого, аби побачити, що ніхто в світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія. Це дійсно вимагає юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема в США", - переконаний він.

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Президент акцентував, що тільки за першу половину цієї доби і тільки в Києві було чотири повітряні тривоги.

"Російська армія завдала ракетних ударів по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію стратегічно безглуздих і жорстоких штурмів на Донбасі... Я дякую кожному і кожному, хто відбиває цей терор", - підкреслив він.

Також Зеленський повідав, що провів засідання ставки верховного головнокомандувача, під час якого розглядалися чотири питання.

"Забезпечення в даний час озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і в цілому стан виконання плану оборони України, який ввели в дію 24 лютого", - підкреслив президент України.

Війна Росії проти України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Москва, мовляв, зібралася розширити географію своєї війни проти України і на південь країни. Зокрема, він назвав Херсонську та Запорізьку області. При цьому він пригрозив, мовляв, просуванням окупантів і на інші території в тому випадку, якщо захід буде продовжувати поставляти Києву далекобійну артилерію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов сказав, що президент України Володимир Зеленський поставив ЗСУ завдання звільнити всі українські території, які знаходяться під російською окупацією. За його словами, терміни, способи та етапи виконання завдання визначатимуть військові на чолі з Верховним Головнокомандувачем військ Зеленським.

У розвідці Міноборони Великобританії заявили, що контрнаступ ЗСУ в Херсонській області в повному розпалі. Згідно з даними фахівців, російські війська на західному березі Дніпра опинилися в дуже вразливій ситуації. Втрата Херсона стане серйозним ударом по військовій пропаганді РФ.

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