"Це ніяка не поступка": військовий експерт пояснив зговірливість Росії на переговорах у Туреччині

Переговори України і Росії в Туреччині / Reuters

Росія і Україна провели переговори в Туреччині, в процесі яких стало відомо про виведення частини військ з Київської та Чернігівської областей.

На такий крок країну-окупанта підштовхнули тактична поразка і потреба в перегрупуванні військ, зазначив у коментарі Главреду Азербайджанський військовий експерт, офіцер з 30-річним досвідом служби та участю в реальних військових конфліктах Агіль Рустамзаде.

"В результаті тактичної поразки на північному напрямку, російське командування прийняло рішення перегрупувати свої сили для посилення своїх військ на південно-східній операційній зоні. Але це виключно завдяки тактичній військовій поразці, яку піднесли як свого роду поступку Україні. Але насправді це ніяка не поступка. Північна операційна зона не мала жодних перспектив вже близько 10 днів і українська армія починала процес знищення цього угруповання військ",- пояснив експерт.

Також Рустамзаде зазначив, що спочатку рішення Путіна вторгнутися в Україну було авантюрою.

читайте також"РФ починала з ультиматумів": Єрмак розповів про складні переговори з Москвою"Для того, щоб перепланувати операцію, потрібен час. А російська військова машина не відрізняється мобільністю - вона важка на підйом і їй потрібно багато часу для прийняття рішень такого рівня. "Спеціальна військова операція" спочатку була мертвонародженою - це була військова авантюра, яка була запланована з урахуванням того, що українська армія не буде чинити опір. Але результати боїв показали, що їх стратегічне планування виявилося неправильним і зараз вони проводять переформатування в будь-яку іншу форму", - зазначив військовий експерт.

В яку саме - ми дізнаємося вже протягом 7-10 днів, вважає Рустамзаде.

читайте також"Отримаємо гарантії краще ніж в НАТО": Арестович різко відповів про "зраду" в переговорах з РФ"Тим не менш, явні ознаки відведення військ присутні - це підтверджує і Генштаб України. Але угруповання військ не можуть встати і втекти - їй потрібен час на організований вихід", - підсумував експерт.

Переговори України та Росії в Туреччині

29 березня відбулися переговори Росії та України в Стамбулі. Там обговорювалися конкретні пропозиції та гарантії безпеки в Україні.

Член української делегації Андрій Чалий назвав умову для нейтралітету України. Зокрема, Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.

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