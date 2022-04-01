УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це ніяка не поступка": військовий експерт пояснив зговірливість Росії на переговорах у Туреччині

1 квітня 2022, 18:26

Спочатку рішення Путіна вторгнутися в Україну було авантюрою, заявив експерт.

Переговори України та Росії в Туреччині
Переговори України і Росії в Туреччині / Reuters

Росія і Україна провели переговори в Туреччині, в процесі яких стало відомо про виведення частини військ з Київської та Чернігівської областей.

На такий крок країну-окупанта підштовхнули тактична поразка і потреба в перегрупуванні військ, зазначив у коментарі Главреду Азербайджанський військовий експерт, офіцер з 30-річним досвідом служби та участю в реальних військових конфліктах Агіль Рустамзаде.

"В результаті тактичної поразки на північному напрямку, російське командування прийняло рішення перегрупувати свої сили для посилення своїх військ на південно-східній операційній зоні. Але це виключно завдяки тактичній військовій поразці, яку піднесли як свого роду поступку Україні. Але насправді це ніяка не поступка. Північна операційна зона не мала жодних перспектив вже близько 10 днів і українська армія починала процес знищення цього угруповання військ",- пояснив експерт.

Також Рустамзаде зазначив, що спочатку рішення Путіна вторгнутися в Україну було авантюрою.

читайте також"РФ починала з ультиматумів": Єрмак розповів про складні переговори з Москвою"Для того, щоб перепланувати операцію, потрібен час. А російська військова машина не відрізняється мобільністю - вона важка на підйом і їй потрібно багато часу для прийняття рішень такого рівня. "Спеціальна військова операція" спочатку була мертвонародженою - це була військова авантюра, яка була запланована з урахуванням того, що українська армія не буде чинити опір. Але результати боїв показали, що їх стратегічне планування виявилося неправильним і зараз вони проводять переформатування в будь-яку іншу форму", - зазначив військовий експерт.

В яку саме - ми дізнаємося вже протягом 7-10 днів, вважає Рустамзаде.

читайте також"Отримаємо гарантії краще ніж в НАТО": Арестович різко відповів про "зраду" в переговорах з РФ"Тим не менш, явні ознаки відведення військ присутні - це підтверджує і Генштаб України. Але угруповання військ не можуть встати і втекти - їй потрібен час на організований вихід", - підсумував експерт.

Переговори України та Росії в Туреччині

29 березня відбулися переговори Росії та України в Стамбулі. Там обговорювалися конкретні пропозиції та гарантії безпеки в Україні.

Член української делегації Андрій Чалий назвав умову для нейтралітету України. Зокрема, Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.

Читайте також:

viber
війна в Україні російське вторгнення
Реклама
Популярне
Полонений горе-окупант на прізвисько Чмоня став зіркою TikTokПолонений горе-окупант на прізвисько Чмоня став зіркою TikTok Астролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світіАстролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світі "Маски зірвані": у Семенович "пригоріло" від відмови Барських співати для росіян"Маски зірвані": у Семенович "пригоріло" від відмови Барських співати для росіян 100-метрове цунамі за лічені секунди або, що буде, якщо Путін запустить ядерну бомбу на Україну100-метрове цунамі за лічені секунди або, що буде, якщо Путін запустить ядерну бомбу на Україну "Ти захопити нас, собака, і не мрій": у Лісапетному батальйоні пообіцяли перегризти глотку Путіну"Ти захопити нас, собака, і не мрій": у Лісапетному батальйоні пообіцяли перегризти глотку Путіну

Останні новини

18:30

Приємний сюрприз під час війни: у Львівській області відкрили нове газове родовище

18:27

Україна тотально націоналізує майно Росії та осіб, які підтримують у війні Москву

18:26

"Це ніяка не поступка": військовий експерт пояснив зговірливість Росії на переговорах у Туреччині

18:11

"Ракетні удари будуть ще довго": експерт пояснив, на скільки РФ вистачить ракет для обстрілів

18:08

Швидка карма: чому росіяни заслужили війну на своїй територіїПогляд

Реклама
18:01

Скільки триватиме війна в Україні: військовий експерт назвав цілі КремляВідео

18:00

Рада попередньо визнала РФ державою-терористом і заборонила її військову символікуВідео

17:47

Посадили дітей у вантажівки: розвідка розповіла про випадки використання орками дитячих живих щитів

17:36

Росіяни активно надсилають цінні дані українській розвідці - офіцер ГУРВідео

17:32

Окупанти хотіли 9 травня проводити в Україні "парад перемоги", але різко передумалиВідео

17:14

Прикмети на 3 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:06

На РФ очікує крах вже за декілька місяців: Путіну показали, що буде з економікою через санкції - ЗМІВідео

17:05

Потік трун не підніме Росію проти Путіна: правозахисник сказав, що може звалити диктатора РФВідео

16:55

Бльоданс доводиться самій мити унітази через війну в Україні

16:55

Росія атакуватиме доти, поки зможе наступати - військовий експерт Агіль Рустамзаде

16:43

"Нам всі в спину плюватимуть": окупанти визнали провал в Україні і бояться повертатися в РФВідео

16:43

Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята

16:38

Страшна антислов'янська зброя, або Чому Путін відправив кадирівців та бурятів до рудого лісуПогляд

16:28

У МВС назвали головну санкцію, яка могла б розвалити путінізмВідео

16:26

"Просто все зіпсували": дружина Усика показала зруйнований будинок після візиту окупантівВідео

Реклама
16:14

Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді: Кулеба не підтверджує, але й не спростовує "роль України"

16:03

"Від'їхали всього 700 метрів від будинку": окупанти розстріляли матір з дитиною під КиєвомВідео

15:59

Серйозні випробування і нові зіткнення: астролог розповіла, що чекає Україну в 2022 роціВідео

15:52

Як Росія хоче відмовити Європу від поставок зброї УкраїніПогляд

15:42

В Україні пропонують змінити гімн: як він звучатимеВідео

15:39

"Всі ридали": cпецкор ТСН розповіла про зйомки у воєнному Києві

15:34

Місячний календар на квітень 2022: названі дні найбільшого успіху

15:13

Плани РФ щодо наступу на Донбас і оточення ЗСУ: Арестович розповів про ситуацію

15:10

У Бучі окупанти замінували кондитерську фабрику і отруїли печивоВідео

14:52

Зеленський і Путін можуть зустрітися у Стамбулі – ЕрдоганВідео

14:33

Чернігівські партизани влаштували "гарячу зустріч" для російської бронетехнікиВідео

14:32

"Намагалися втекти від війни": Житомирська траса всіяна трупами розстріляних українцівВідео

14:04

Путін обіцяв росіянам велич і війну в телевізорі, але сам пришвидшив крах РосіїПогляд

13:56

Актор Жерар Депардьє, який отримав російське громадянство, різко засудив звірства Путіна в УкраїніВідео

13:51

Війна стала "стратегічним провалом" Путіна: у США сказали, яка проблема для РФ зараз є головноюВідео

13:40

Росіянам не хочуть продавати речі за кордоном - потрібно писати розписку

13:36

10 країн Європи з безкоштовним проїздом - поїзди та автобуси

13:29

У елітах Кремля починаються розбірки: Путін ізолювався, а на РФ очікує газова війна із Заходом - МВС

13:24

"Не змогла знайти спільну мову": Тодоренко шокувала відповіддю, чому мовчить про війну в Україні

13:11

"Ми вже Північна Корея": в РФ вчителька сказала дітям правду про війну в Україні і загриміла за ґратиВідео

Реклама
13:07

Український десантник майстерно збив два новеньких російських Су-34Відео

13:00

Путін і Шойгу "омолоджуються" в кривавих ваннах з рогів оленів - ЗМІВідео

12:57

Путіну потрібна ефектна перемога в УкраїніПогляд

12:54

Україна заарештувала російські літаки "Руслан"

12:49

Україна і Росія почали нові переговориВідео

12:45

Якщо Росія зарубає постачання газу до Європи, Німеччина конфіскує "дочки" Газпрому і Роснєфті - ЗМІ

12:38

У Маріуполі окупанти по-звірячому вбили маму і братика трагічно загиблої 11-річної гімнасткиВідео

12:25

Згоріли разом з танками і Градами: ЗСУ знищили на Запоріжжі десятки російських окупантівВідео

12:23

Вихідні на травневі свята в Україні: скільки додаткових днів відпочинку очікувати українцям

12:13

Чудові закусочні конвертики з лаваша всього з двох інгредієнтів: неймовірно смачноВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти