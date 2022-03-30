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РФ може підтвердити пропозиції за 2-4 дні: Подоляк прокоментував переговори щодо мирного договору

30 березня 2022, 16:43

У можливому договорі повинні бути чітко прописані ключові гарантії безпеки.

Подоляк прокоментував переговори щодо мирного договору/ ОПУ

Українська делегація на переговорах з РФ очікує, що вдасться вийти на конкретику за мирним договором за лічені дні.

У документі мають бути чітко прописані ключові гарантії безпеки. Про це заявив радник голови Офісу президента України і голова української делегації у переговорах з Росією Михайло Подоляк під час пресконференції.

"Україна повинна отримати фундаментальні ключові гарантії безпеки, щоб ми не отримали ще одну війну. Тому я думаю, що ми вийдемо на конкретику, на конкретизацію цього договору буквально за лічені дні. І він влаштує всі країни-гаранти", – сказав Подоляк.

За словами радника голови ОП, Україна вже майже вийшла на можливість попереднього підписання договорів, що може допомогти запустити процес зустрічі президента України Володимира Зеленського і російського президента Володимира Путіна.

"Може, через 2-4 дні вже буде остаточна версія, яку підтвердять росіяни зі своїми зауваженнями, і ми зможемо вийти на наступний раунд переговорів", – зазначив Подоляк.

Переговори України і РФ у Стамбулі

Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій, на якій обговорили війну в Україні.

За підсумками зустрічі радник керівника ОПУ і член української делегації Михайло Подоляк заявив, що були зафіксовані найважливіші договірні позиції, які взяла до розгляду РФ. Країнами-гарантами безпеки для України, які можуть підписати багатосторонній договір, можуть стати країни Радбезу ООН, Китай, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада, Туреччина.

Член української делегації Андрій Чалий назвав умову для нейтралітету України. Зокрема, Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.

При цьому за результатами переговорів зазначалося, що Питання з ОРДЛО і Криму не врегульовані, бо поки що гаранти не працюватимуть на ці території.

Щодо Криму, Україна запропонувала прописати його окремим пунктом у договорі, який передбачатиме, що наша держава та РФ проводитимуть переговори щодо окупованого півострова упродовж до 15 років, і в цей час не має бути ніяких військових дій.

Проте вже 30 березня у президента РФ Володимира Путіна заявили, що відкидають можливість вести перемовини з Україною щодо статусу окупованого Криму. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, обговорювати це питання їм нібито "забороняє російська конституція".

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