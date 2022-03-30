"Отримаємо гарантії краще, ніж у НАТО": Арестович різко відповів про "зраду" в переговорах з РФ

Олексій Арестович / Скріншот

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що українська сторона на переговорах з Росією погодилася погоджувати з майбутніми країнами-гарантами безпеки України, в тому числі з РФ, проведення на території України військових навчань за участю іноземних збройних сил.

Як заявив Арестович, Росія не накладатиме вето на проведення таких навчань.

За словами радника глави ОП, багато країн вже дали свою згоду бути гарантами безпеки України.

"Багато країн - США, Великобританія, Польща, всі постійні члени Радбезу ООН і багато інших країн, Китай, Туреччина - дали свою згоду дати нам гарантії...",- сказав Арестович.

Росія, за його словами, потрапила в число цих країн як постійний член Радбезу ООН.

Військова агресія проти України

Арестович зазначив, що в разі агресії протягом трьох діб ці держави повинні почати екстрені консультації і надати "військову, економічну, гуманітарну, політичну допомогу, включаючи закрите небо, включаючи поставку зброї і багато, багато іншого".

Росія, за словами Арестовича, не матиме права вето, тому що воно буде встановлюватися більшістю.

З приводу того, що, за словами представників РФ, Україна погодилася проводити військові навчання за участю іноземних збройних сил тільки за погодженням з державами-гарантами, в тому числі Росії, Арестович сказав: "Всі країни в світі моніторять навчання один одного".

Він зазначив, що, згідно Віденської конвенції, до якої приєдналася і Україна, зосередження військ більше 9,5 тисяч на одній ділянці передбачає негайне інформування всіх сусідів.

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"Росія не буде накладати вето на наші навчання. Вона лише повинна розуміти, що навчання, які проводяться в Україні, не спрямовані на неї, не носять наступального характеру. У тому чи іншому вигляді це існувало і досі. А турбує її якраз присутність НАТО. Цей моніторинг повинен дати їй зрозуміти, що хвилюватися нічого, ніхто не збирається нападати", – сказав радник глави ОП.

Навчання Росії

"Версії про те, що Росія тут проводитиме навчання - з галузі психіатрії", – додав він.

Також Арестович звернув увагу, що країни-гаранти "зобов'язуються сприяти і допомагати вступу України в ЄС, Росія в тому числі, вона з цим погодилася".

"Ми створюємо своє НАТО з найкращим варіантом 5-ї статті. Крім того, давайте представимо напад РФ на країну ЄС в майбутньому... Я слабо собі це уявляю... Тому це не Будапештський меморандум, це не зрада", – сказав Арестович, зазначивши, що за гарантії безпеки Україна не платитиме, як це роблять члени НАТО.

За його словами, навіть якщо зараз з Росії знімуть санкції, РФ відновиться "дуже не скоро".

"І найголовніше - не зможе прискорено відновити Збройні сили, тому що ми їм вибили 60-70% елітних підрозділів і командного складу", – сказав Арестович. На його думку, ЗС РФ будуть небоєздатні протягом найближчих п'яти-семи років.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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