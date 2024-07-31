'Ми їх зможемо зупинити': Зеленський назвав три причини, чому РФ має успіхи на фронті

Коли Україна забезпечить зброєю хоча б 10 з 14 підготовлених бригад, тоді можна буде говорити про те, щоб зупинити наступ РФ, наголосив президент.

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Зеленський сказав, коли ЗСУ зможуть зупинити РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Україна має 14 підготовлених бригад, які готові замінити бійців ЗСУ на лінії фронту. Проте ці підрозділи не мають належного озброєння та забезпечення. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Le Monde.

За його словами, є кілька причин, через які Росія продовжує свій наступ на сході і має певні успіхи. Зеленський пояснив, що однією з причин успіхів окупантів на фронті є недостатнє забезпечення бригад. Вони вже готові до виконання завдань, проте лише частина з них отримала необхідну комплектацію.

"Це бригади, які повинні захищати нашу територію і повинні бути резервами для того, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити, а ці бригади їх заміщали. І все дуже просто. Коли ми говорили і готували відповідні пакети, це укомплектація 14 цих бригад. Якщо з 14 бригад укомплектовані тільки три, чи зможемо ми зупинити росіян?" - наголосив президент. відео дня

Глава держави зазначив, що нові пакети військової допомоги від партнерів направлять на укомплектування саме цих бригад, але водночас військові, які зараз на фронті, також потребують озброєння. На думку Зеленського, коли Україна зможе забезпечити зброєю хоча б 10 з 14 підготовлених бригад, тоді можна буде говорити про те, щоб зупинити окупантів.

"Ось вам і відповідь, коли ми зможемо їх зупинити. Ми їх зможемо зупинити, безумовно. Але є ось така вартість, бо вартість - це час. Час, поки укомплектуємо бригади. А час - це життя людей. Перша причина. Я думаю, що вона найголовніша, ця причина", - сказав він.

Другою причиною Зеленський назвав те, що росіяни бояться відступати, оскільки їх можуть вбити свої ж. Цей страх змушує їх залишатися на позиціях.

"Якщо вони відступлять, їх уб'ють. Це абсолютна правда. Ми ніколи не зможемо собі цього дозволити, ніколи. Нелогічно боротися за життя людини, не зберігши його. Росіяни не хочуть про це думати. Путін байдужий, він не рахує загиблих", - додав глава України.

Третьою причиною президент вважає неможливість використовувати західну зброю так, як Україна вважає за необхідне.

"І ось вам третя причина. Можливість використовувати цю зброю так, як нам потрібно. І я вважаю, що це серйозний виклик, що ми не можемо використовувати цю зброю так, як нам потрібно, щоб зупиняти ворога", - підкреслив Зеленський.

Що таке видання Le Monde? Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

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