Засідка для диверсантів: на Чернігівщині "покришили" елітних спецпризначенців РФ

Російські диверсанти потрапили в засідку під час виконання диверсійно-розвідувальних завдань.

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У Чернігівській області знищили ДРГ РФ / колаж фото УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

У Семенівському районі Чернігівської області було знищено диверсійно-розвідувальну групу 322 Центру спеціальних операцій ("Сенеж") армії країни-агресора РФ.

За словами джерела ВЧК-ОГПУ, 28 липня російські диверсанти потрапили в засідку під час виконання диверсійно-розвідувальних завдань.

Уточнюється, що серед ліквідованих диверсантів РФ гвардії капітан Ларіонов В'ячеслав Андрійович, гвардії майор Асанов Михайло Олександрович, гвардії капітан Солдаткін Віктор Юрійович, гвардії старший лейтенант Головченко Валерій Олександрович, гвардії майор Поспєлов Андрій Іванович.

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Водночас у невдалому рейді російських диверсантів звинувачують заступника начальника ЦСО полковника Дмитра Мірошникова (відомого під позивним "Мастер"), який укотре хотів знайти привід вислужитися перед командувачем ССО.

Що таке ДРГ? Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала дронами інфраструктуру та гуртожиток у Чернігівській області. Російські "шахеди" вдарили по Ніжину. Ворожа атака не залишилася без наслідків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягує сили на кордон із Сумською та Чернігівською областями. Російські окупанти можуть готуватися до наступу, щоб не допустити перекидання українських підрозділів на інші напрямки.

Як повідомлялося раніше, РФ на півночі закидає ДРГ. Росіяни намагаються розосередитися, щоб не потрапити під удари Сил оборони, розповів Вадим Мисник.

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