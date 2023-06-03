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"Ми їх морально розбили": Зеленський розповів про страшенну втому росіян

Аліна Дембіцька
3 червня 2023, 16:13 оновлено 3 червня, 16:28
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Президент прокоментував також світову втому від війни, зазначивши, що її не може бути, адже "Україна не втомилася захищати мир".
Зеленский, ВСУ
Зеленський розповів про страшенну втому росіян / Колаж: Главред, фото: Українська добровольча армія, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський визнав, що український народ відчуває фізичну втому від тривалої війни з країною-агресоркою Росією. Водночас, він зазначив, що росіяни, які намагалися зламати Україну, будуть завжди втомленими внаслідок своїх невдалих спроб. Про це глава держави сказав в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

"Я думаю, що багатьом українцям дуже непросто. Але порівняно з чим? Я думаю, що відпочивати під російським прапором вони б не змогли. І тому люди готові боротися просто заради того, щоб зберегти Україну", - наголосив президент.

Як зазначив Зеленський, морально українці зараз на підйомі, а фізично, звісно, втомлені.

"Але так, як втомилися росіяни, ніхто не втомився. Мені здається, що вони втомилися морально. Я думаю, що вони в шоці. Вони в шоці, що не здатні все-таки захопити Україну. Вони не змогли зламати людей. І це страшна втома, абсолютно справедлива історична для них. Тобто вони ніколи вже не будуть бадьорою державою. Вони будуть втомленими. Демотивована держава…Ми їх морально розбили. І в цей момент забуваєш про втому", - сказав український гарант.

Також президент прокоментував світову втому від війни, зазначивши, що її не може бути, адже "Україна не втомилася захищати мир".

"Ми розуміємо, що якщо Росії вдасться захопити нас, це буде приклад. Це буде, мені здається, найскладніший виклик. І крок до світової війни. Тому що якщо буде ще якась на іншому континенті подібна агресія, і дадуть перемогти іншій державі, то це почнеться як будь-яка епідемія по всьому світу. Тому втоми ми собі не можемо дозволити, незважаючи на 500 днів. Тільки іноді фізично потрібно відпочивати", - сказав Зеленський.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ, щоб відкинути війська РФ із захоплених ними територій. За словами гаранта, коли ЗСУ підійдуть до окупованого Криму, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що окупант Росія побоюється фатального удару українських військ і намагається готувати потужні резерви, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Крім цього, ворожі сили готуються і до наступальних операцій.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов вважає, що контрнаступ ЗСУ призведе до паніки в лавах окупантів РФ. За його прогнозом, вже в поточному або наступному місяці може статися крах російських військ.

Дивіться відео про те, як полонений окупант із Луганщини плаче та просить вибачення в українців:

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