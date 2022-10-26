В Ірані вбито полковника КВІР, який доставляв дрони Shahed-136 до Росії

В Ірані вбито полковника, який міг відповідати за постачання дронів до РФ / колаж фото mil.in.ua, Reuters

У вівторок, 25 жовтня, в місті Захедан, столиці іранського Белуджистану на південному сході країни, був убитий полковник Корпусу вартових ісламської революції та один з командирів організації "Басідж". За деякими даними, ці люди відповідали за поставку іранських дронів-камікадзе Shahed-136 до Російської Федерації та інструктаж щодо їхннього використання.

Полковник Молашахі був убитий в машині, в якій він сидів поруч з одним з командирів організації "Басідж" Джавадом Кіха. Останній також убитий, повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim.

Цей підрозділ мобільних "яничар" режиму звинувачують у жорстокому придушенні антиурядових виступів в Ірані в останні півтора десятка років.

Як відомо, Росія використовує іранські дрони-камікадзе Shahed-136 для атак мирних міст України. У ГУР Міноборони повідомили, що найближчим часом Тегеран відправить Москві безпілотники нового типу-Arash-2 і ракети класу "земля-земля".

Також повідомлялося, що Іран може передати Росії нові безпілотники Meraj-521, які презентували 19 жовтня.

Журналісти Reuters писали, що в Ірані не вважають, що, продаючи зброю РФ, вони стають співучасниками злочинів проти України. Як заявили іранські інформатори видання, те, де застосовують цю зброю – це не питання продавця. Також інформатор підкреслив, що нібито Іран не стає на чийсь бік у війні, а хоче "покласти край кризі дипломатичним шляхом". У Тегерані вважають, нібито своїми поставками зброї Росії вони не порушують резолюції Ради Безпеки ООН від 2015 року.

Тим часом українські військові ліквідували 10 іранських інструкторів, які причетні до ударів "шахідами" по наших містах. Вони навчали російських окупантів запускати дрони і безпосередньо відстежували їх.

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