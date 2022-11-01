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"Проти них у нас немає захисту": Іран передасть Росії тисячу ракет, щоб загрожувати всій Україні

1 листопада 2022, 16:20

У розвідці Міноборони зазначили, що Іран планує відправити Росії нову партію з понад 200 бойових дронів на початку листопада.

Іран, ракети
Іранські ракети / pixabay, Вікіпедія,

Росія отримає від Ірану приблизно одну тисячу додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" і більше ударних безпілотників.

Як повідомляє CNN, за поставками уважно стежать, оскільки це буде перший випадок, коли Іран передаватиме Росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Кремлю значний поштовх на полі бою.

"За словами офіційних осіб західної країни, імені яких не називаються, остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використовували в Україні. Минулого тижня повідомлялося, що ЗСУ збили понад 300 іранських безпілотників", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що нова очікувана поставка ознаменує значне зростання підтримки Іраном військових зусиль Росії. Хоча точні терміни, коли вантаж прибуде в Росію, невідомі, офіційні особи вважають, що зброя точно буде доставлено до кінця року.

Яку небезпеку несуть іранські ракети для України

Спікера Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що іранські балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України.

За його словами, росіяни хочуть придбати в Ірану балістичні ракети типу Іскандер-М, які є на озброєнні окупанта.

"Ми будемо приймати всі засоби захисту від цих ракет. Ймовірно вони будуть доставлені на північ від України, звідки вони можуть запускатися так, щоб загрожувати всій Україні. 300 км одна ракета, інша ракета - 700 км по дальності. Це балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту", - сказав Іграт.

Він зазначив, що збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які ми маємо на озброєнні.

"У нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони", - сказав спікер.

Що кажуть у розвідці

У Головному управлінні розвідки Міноборони відзначити, що Іран планує відправити Росії нову партію з понад 200 бойових дронів на початку листопада.

Відзначається, що в нову партію повинні входити безпілотники Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2.

Відомо, що поставка дронів буде здійснюватися Каспійським морем в порт Астрахань.

Безпілотники будуть надходити в розібраному стані. На території Росії їх зберуть, перефарбують і нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2".

Участь Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля-земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв'язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

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Іран дрони балістичні ракети зовнішня розвідка Росія
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