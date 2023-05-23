Чоловікам вхід заборонений: в Україні готують запуск пасажирських вагонів з "жіночими купе"

В Укрзалізниці заявили про намір допомогти жінкам відчувати себе комфортніше і безпечніше.

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У вагонах Укрзалізниці хочуть відкрити "жіночі купе" / Facebook/ Ukrzaliznytsia, Укрзалізниця

Компанія Укрзалізниця розглядає можливість запуску вагонів з жіночими купе, повідомив заступник директора з комунікацій та обслуговування клієнтів Укрзалізниці Олександр Шевченко.

"Ми добре вивчили світовий досвід (переважно азіатський) і розуміємо, що жіночі купе - не панацея, а лише тимчасовий підсилює елемент в комплексі рішень, які будуть викорінювати проблеми", - написав Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, проблема глибша і потребує системної сексуальної освіти на національному рівні, розмежування понять мужності та агресії у виховному процесі, а також реформ судової системи.

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"Наше завдання тут і зараз - допомогти жінкам відчувати себе комфортніше і безпечніше, поки буде будуватися системна робота в цьому напрямку в державі", - зазначив Шевченко.

Хто зможе подорожувати в жіночих купе

Шевченко додав, що жіночими купе зможуть скористатися жінки, мами з дітьми до 6 років будь-якої статі і жінки-трансгендери. Водночас, він зазначив, що це не остаточний перелік осіб, адже діалог з цього питання ще відкритий.

За його словами, вартість проїзду в жіночих купе буде така ж, як і в звичайному купе.

"Квитки будуть доступні в додатку Укрзалізниці. Функція їх покупки буде передбачена в одному з його наступних релізів, термін поки не деталізуємо", - зазначив Шевченко.

Що відомо про терміни реалізації проекту

Він додав, що пілотний проект буде тестуватися протягом декількох місяців, в результаті чого УЗ прийме рішення про його масштабування, спираючись на попит і кількість відгуків від клієнтів.

У свою чергу, для реалізації проекту УЗ потрібно розробити IT-рішення, внести зміни в нормативні акти і проконсультуватися з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями, відзначили у прес-службі УЗ.

"Поряд з цим ми працюємо над комплексним підвищенням безпеки поїздок: все нові і модернізовані вагони, а це вже близько 15% вагонів в активному використанні, оснащені камерами відеоспостереження і кнопками виклику провідника", - повідомляє УЗ.

Відзначимо, що на сайті Кабінету Міністрів раніше з'явилася петиція з проханням створити окремі вагони для жінок. До теперішнього часу зібрано 22 734 підписи з 25 тис.необхідних для її розгляду.

Раніше, в 2010 році Укрзалізниця вводила послугу жіночих купе, але вона не користувалася попитом.

Як повідомляв Главред, в поїзді Укрзалізниці стався скандал. Військового, який їхав у відпустку зі служби Донецької області додому, вигнали в тамбур, тому що "він погано пахне". Захисник України був змушений провести там сім годин.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця викрила двох провідників, які вимагали гроші з біженців за місця в евакуаційних поїздах.

"Силами внутрішньої служби безпеки УЗ спіймали двох провідників Равністова К.є. і Піщанського і. м. на отриманні з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 грн з чоловіка. Поїзд 36 Одеса-Перемишль", - йдеться в заяві голови правління Укрзалізниці Олександра Камишина в Telegram.

Зазначається, що провідників-мародерів вже звільнили, а матеріали щодо них передаються до правоохоронних органів.

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