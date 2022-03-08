Укрзалізниця спіймала провідників-мародерів

В Україні з'явилися провідники-мародери / Facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзалізниця викрила двох провідників, які вимагали гроші з біженців за місця в евакуаційних поїздах.

"Силами внутрішньої служби безпеки УЗ спіймали двох провідників Равністова К.Є. і Піщанського І. М. на отриманні з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 грн з чоловіка. Поїзд 36 Одеса-Перемишль", - йдеться в заяві голови правління Укрзалізниці Олександра Камишина в Telegram.

Відзначається, що провідників-мародерів вже звільнили, а матеріали по них передаються в правоохоронні органи.

За словами Камишина, це перший підтверджений і розкритий випадок.

"Я знаю залізничників - це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всіх героїв, які вивозять людей з-під обстрілів", - додав він.

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Крім того, голова правління УЗ звернувся до пасажирів, які заради евакуації готові давати хабарі провідникам, щоб сісти в поїзд без черги.

"Ми відвеземо всіх бажаючих. В кінці кожного дня ми даємо достатньо додаткових рейсів, щоб на ключових евакуаційних вокзалах практично не залишалося пасажирів на ніч", - заявив він.

Нагадаємо, на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду в 30 000 гривень щомісяця.

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