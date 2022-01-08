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На Різдво у страшній ДТП на Прикарпатті загинув 5-місячний малюк

8 січня 2022, 10:56

30-річний водій Toyota Rav 4 під час повороту зіткнувся з автомобілем Peugeot Expert.

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У страшній ДТП на Прикарпатті загинув 5-місячний малюк / колаж ДСНС, УНІАН

Страшна смертельна ДТП сталася ввечері на Різдво, 7 січня, в Івано-Франківській області. Унаслідок автомобільної аварії загинув 5-місячний малюк.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС України в Івано-Франківській області, 7 січня о 18:55 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Н-10. На місці події з'ясувалося, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів.

За інформацією місцевого видання Галка з посиланням на правоохоронців, ДТП сталася в районі повороту на село П'ядики в Коломийському районі. 30-річний водій Toyota Rav 4 під час повороту зіткнувся з автомобілем Peugeot Expert.

Після зіткнення автомобіль Toyota відкинуло в кювет.

Унаслідок аварії загинуло п'ятимісячне немовля з автомобіля Toyota, а також постраждали водій і двоє пасажирів – жінка і літній чоловік. Постраждалі - жителі Снятинщини, вони доставлені до лікарні.

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57-річний водій Peugeot Expert не травмувався, в автомобілі він перебував сам.

Зазначається, що обох водіїв перевірили на стан сп'яніння – вони були тверезі. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Харківській області легковий автомобіль Toyota виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Унаслідок аварії загинуло 6-місячне немовля.

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