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Може не відповідати нормам: експерти запропонували перейменувати Запоріжжя

Дмитро Відоменко
27 червня 2023, 21:37 оновлено 27 червня, 21:49
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Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує розглянути перейменування міста Запоріжжя.
Запоріжжя
Всього фахівці склали перелік з 1400 міст і сіл, які рекомендується перейменувати / колаж Главред, фото УНІАН, Запоріжська ОДА

Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує розглянути перейменування міста Запоріжжя - аргументуючи це тим, що назва може не відповідати лексичним нормам української мови. Така інформація міститься в списку рекомендацій Нацкомісії.

Всього фахівці склали перелік з 1400 міст і сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону "про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії".

Зазначається, що Запоріжжя входить до переліку назв сіл, селищ, міст області, які "можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема, стосуватися російської імперської політики".

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Однак, в документах не міститься конкретне обґрунтування того, чому Запоріжжя не відповідає лексичним нормам.

Нацкомісія рекомендує обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву. На це місцевій владі надається півроку. Якщо цього не зроблять, то Верховна Рада може змінити назву міста за рішенням відомства.

Пропозиція перейменувати Росію

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонувала офіційно перейменувати "Росію" в "Московію" і замінити терміни "Російський" на "московський", а "Російська Федерація" – на "Московська Федерація".

У своїй відповіді Зеленський вказав, що"порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки".

Президент також повідомив, що дав прем'єру Шмигалю доручення разом з науковими установами комплексно опрацювати вищевказане питання.

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