Зеленський дав відповідь на петицію про перейменування Росії в Московію

Президент Зеленський розглянув електронну петицію, авторка якої пропонує офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія".

Володимр Зеленський / Колаж фото УНІАН

Український президент Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонувала офіційно перейменувати термін "Росія" на "Московія" і замінити терміни "Російський" на "московський", а "Російська Федерація" – на "Московська Федерація". Відповідь з'явилася на офіційному сайті президента.

У своїй відповіді Зеленський вказав, що "порушене в петиції питання вимагає ретельного опрацювання як в площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки".

Президент також повідомив, що дав прем'єру Шмигалю доручення разом з науковими установами комплексно опрацювати вищевказане питання.

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Авторка петиції, яка досить швидко набрала необхідні 25 тисяч підписів, вказувала, що "історичною назвою Росії є Московія".

"Ця назва вживалася в європейських і в деяких азіатських мовах. На багатьох історичних картах XVI-XIX ст., які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства у Всеросійську імперію, також фігурує ця назва", – йшлося в петиції.

Природно, що в країні-агресорі з приводу такого рішення Зеленського вийшла скандально відома спікер МЗС РФ Марія Захарова. Щоправда, за старовинною російською звичкою не втрималася та вкрала тезу українців, які давно називають російського диктатора Путіна "бункерним".

"Володимир Зеленський доручив прем'єру вивчити перейменування Росії на Московію. Бункерний щодня доводить нашу правоту. Ось ще одне свідчення спроби створення з України "анти-Росії"", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у грудні 2021 року депутати Львівської облради своєю постановою звернулися до президента Володимира Зеленського з ініціативою про перейменування Росії в Московію. Рішення підтримали 59 народних обранців.

Пізніше депутати у Київській міській раді також запропонували перейменувати країну-агресора Росію на Московію. На думку депутатів, окупанти використовують чинну назву для ідеологічного виправдання окупації української держави.

Постійний представник Києва при організації об'єднаних Націй Сергій Кислиця на офіційному рівні теж заявляв, що Україні слід перейменувати Росію в Московію, щоб повернути країні-агресору її історичну назву.

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