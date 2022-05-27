В'ятрович пояснив, що заважає перейменуванню Дніпропетровської та Кіровоградської областей

Володимир В'ятрович / УНІАН

Народний депутат, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони Володимир в'ятрович прокоментував питання завершення процесу перейменувань в Україні.

Як підкреслив він в ході чату в Главреді, відповідаючи на одне з питань читачів, питання перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей може бути вирішене після закінчення війни з російськими окупантами.

"Після завершення війни (можливе перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей, - ред.), тому що це передбачає зміни до Конституції, а їх під час воєнного стану вносити не можна", - додав В'ятрович.

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Раніше В'ятрович заявив про те, що процес переходу парафій Української Православної церкви Московського патріархату в Православну церкву України повинен завершитися.

Нардеп вважає, що в оточенні президента повинні сприяти тому, щоб в Україні зникла московська церква, "яка є не стільки релігійною організацією, скільки ворожою агентурою РФ".

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