Кричать про перейменування України: у РФ спалахнула істерика через пропозицію змінити назву Росії

Прихвостні Путіна бісяться через пропозицію повернути РФ назву "Московія" і розсипаються звинуваченням, нібито з України намагаються створити "анти-Росію".

У РФ спалахнула істерика через пропозицію змінити назву Росії/ УНІАН, скрін

У Росії спалахнула істерика після того, як президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонувала офіційно перейменувати "Росію" на "Московію".

У країні-агресорці збісилися через таку пропозицію і почали традиційно кидати в бік України погрози. Так, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв розмріявся про перейменування України і почав пропонувати абсурдні назви.

"Ну що тут сказати... Наша відповідь? Ні, звісно, не Х**ляндія. І тим більше не Малоросія. Тільки Schweinisch Bandera-Reich. Exakt! (з німецької – "свинячий бандерівський рейх. Точно")", – написав прихвостень Путіна у Telegram.

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Не витримала без абсурдних коментарів і офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. Вона написала у Telegram, що з України нібито збираються створити "анти-Росію".

"Бункерний (росіяни деякий час називають так Зеленського – ред.) щодня доводить нашу правоту. Ось ще одне свідчення спроби створення з України "анти-Росії", – написала Захарова.

Пропозиція перейменувати Росію

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонувала офіційно перейменувати "Росію" на "Московію" і замінити терміни "російський" на "московський", а "Російська Федерація" – на "Московська Федерація".

У своїй відповіді Зеленський вказав, що "порушене в петиції питання вимагає ретельного опрацювання як в площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки".

Президент також повідомив, що дав прем'єру Шмигалю доручення разом з науковими установами комплексно опрацювати вищевказане питання.

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