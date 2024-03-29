'РФ проводила розвідку': у ЗСУ розповіли про підготовку росіян до масованої атаки

В ОК "Південь" повідомили, що перед масованою атакою ворог проводив "дуже потужну аеророзвідку".

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Росія атакувала Україну "шахедами" / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк заявила, що окупанти 29 березня масовано атакували територію України, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети різних типів. Перед цим російські військові проводили аеророзвідку.

Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини" зазначила, що під час нічної атаки ворог атакував Південь дронами-камікадзе типу "Шахед".

Водночас вона підкреслила, що під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти та критична інфраструктура, зауваживши, що російські військові намагалися уразити якомога більше таких об'єктів.

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В ОК "Південь" повідомили, що перед масованою атакою ворог проводив "дуже потужну аеророзвідку". Гуменюк зазначила, що окупанти застосували максимум розвідувальних безпілотників.

"140 розвідників ми нарахували в нашій зоні відповідальності. Це знову говорить про те, що нам потрібні РЕБ, тому що необізнаний ворог не може наводитися, не може проводити масовані атаки", - сказала речниця.

Також вона підкреслила, що українські захисники потужно протидіють російським дронам на Півдні.

Гуменюк додала, що навіть самі окупанти у своїх телеграм-каналах скаржаться, що не кожен розвідувальний дрон може долетіти навіть до середини Дніпра.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Атака РФ по Україні 29 березня: що відомо

Нагадаємо, що 29 березня Росія обстріляла Україну ракетами та "шахедами". Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети по території України. Пізніше злетіли 3 МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Ракети залетіли через Харківську область у бік Полтавської.

Під час ракетного удару 29 березня російські окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах, в Укренерго розкрили наслідки. У Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення, у Харківській області - графіки погодинних відключень.

Сили ППО знищили 84 повітряні цілі. Об'єктом російської атаки став паливно-енергетичний сектор України, повідомили у Повітряних силах. Країна-агресорка застосувала різні типи ракет та ударні БПЛА. Загалом - 99 засобів повітряного нападу.

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