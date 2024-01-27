"Можемо чекати будь-яких сюрпризів": експерт оцінив, чи отримає Україна Taurus

Політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач вважає, що у 2024 році ЗСУ можуть отримати далекобійні ракети Taurus.
"У цьому питанні ситуація підтискає канцлера Шольца, і я сподіваюся, що цього року він наважиться ухвалити це рішення", - сказав Горбач в інтерв'ю Главреду.
Аналітик зазначив, що, крім самих ракет, Україні будуть потрібні ще й літаки, з яких ці ракети запускаються.
"Тому я думаю, що рішення щодо ракет буде ухвалено ближче до моменту передачі Україні винищувачів F-16. Або інших винищувачів з європейською платформою", - сказав він.
"Звичайно, не будемо забігати наперед, але з огляду на те, як змінюється номенклатура поставок, то цього року ми можемо очікувати будь-яких сюрпризів", - додав Горбач.
Хто такий Володимир Горбач?
Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 50 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.
Ракети Taurus для України
Днями опозиційний блок ХДС/ХСС у німецькому парламенті анонсував винесення на голосування питання надання Україні далекобійних ракет Taurus. Опозиціонери зазначили, що такі ракети могли б допомогти ЗСУ відтіснити російських окупантів.
Бундестаг провалив голосування за ракети Taurus для України. Серед парламентаріїв виникли гострі обговорення питання. Ініціативу підтримали 178 депутатів, 485 проголосували проти, троє - утрималися.
Велика Британія хоче змусити Німеччину передати Україні далекобійні ракети. Зробити це пропонують через Лондон.
Ракети Taurus - що про них відомо
Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.
Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).
Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.
Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.
Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).
З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.
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