Британія хоче змусити Шольца передати Україні далекобійні ракети, є нюанс - ЗМІ

Великобританія надіслала Німеччині пропозицію декілька тижнів тому, йдеться у повідомленні.

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Британія хоче змусити Німеччину передати Україні далекобійні ракети / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Великобританія хоче змусити Німеччину передати Україні далекобійні ракети. Зробити це пропонують через Лондон. Про це повідомляє Handelsblatt.

За даними видання, Британія хоче отримати від Німеччини ракети Taurus, після чого передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. За даними дипломатів, Лондон звернувся до Берліну із цією пропозицією ще кілька тижнів тому. Поки невідомо, яку відповідь дала Німеччина. У канцлера не коментують цю пропозицію.

Слід нагадати, що Німеччина відмовляється передавати Україні ракети Taurus із дальністю до 500 кілометрів, через побоювання про те, що Київ буде ними бити по території РФ та Кримському мосту.

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Ракети Taurus для України

Днями Опозиційний блок ХДС/ХСС у німецькому парламенті анонсував винесення на голосування питання надання Україні далекобійних ракет Taurus. Опозиціонери зазначили, що такі ракети могли б допомогти ЗСУ відтіснити російських окупантів.

Бундестаг провалив голосування за ракети Taurus для України. Серед парламентарів виникли гострі обговорення питання. Ініціативу підтримали 178 депутатів, 485 проголосували проти, троє утрималися.

"Зради" немає: у голосуванні Бундестагу щодо України ситуація трохи простіша, сказав депутат, глава української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв. Провал голосування пов'язаний із внутрішньополітичними парламентськими суперечками у Німеччині. Нардеп прогнозує, що питання з ракетами буде проголосовано до 22 лютого.

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