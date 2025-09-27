Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ціни стрімко зростають перед зимою: в Україні дорожчає затребуваний продукт

Анна Косик
27 вересня 2025, 18:23
1871
З початку минулого місяця ціни на популярний продукт зросли на 20%. Але це ще не межа.
гривна, яйца
Наскільки змінилися ціни на яйця в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Карпенко:

  • В Україні підняли ціни на яйця
  • Яйця будуть дорожчати і надалі
  • Різких скачків цін на яйця у найближчий час не буде

За останні чотири тижні в Україні помітно подорожчали курячі яйця. З початку серпня ціни на них зросли приблизно на 20%. Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко розповів виданню УНІАН, в чому причина такого скачка цін.

Станом на кінець поточного робочого тижня оптово-відпускні ціни фабрик знаходяться в межах 43-45 гривень за десяток, що з націнками торговельних мереж робить яйця найбільш доступним тваринним білком для споживачів.

відео дня

Що буде з цінами на яйця далі

Карпенко зазначив, що спрогнозувати ціноутворення на ринку яєць завжди було не просто. Це залежить від того, як будуть змінюватися статті собівартості виробництва яєць, а також яким буде попит кінцевих споживачів.

При цьому він зазначив, що ціни на яйця мають сезонність. Наразі закінчився весняно-літній період, коли яйця найдешевші і починається осінньо-зимовий, коли виробники збільшують ціни.

Тому ціни на яйця в Україні будуть рости і далі, однак це подорожчання буде поступовим, без різких стрибків.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні ростуть ціни на моркву. Як повідомили аналітики EastFruit, причиною підвищення вартості овоча в українських домогосподарствах стало зростання торгової активності.

Напередодні стало відомо, що від початку цього тижня на українському ринку спостерігається чергове зниження відпускних цін на цибулю. Основною причиною падіння вартості став початок збирання пізніх сортів цибулі в північних та західних областях країни, що спричинило суттєве збільшення пропозиції на ринку.

Раніше аналітики повідомляли, що в Україні продовжують дорожчати огірки. Підвищенню відпускних цін сприяють відразу кілька факторів. Тепличні огірки вже надходять у продаж по 30-50 грн/кг.

Інші новини:

Про персону: Сергій Карпенко

Сергій Карпенко - виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України". Приєднався до асоціації у 2003 році. З 2006 року обіймає посаду виконавчого директора. Закінчив Національний аграрний університет, здобувши освіту в галузі аграрного менеджменту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

яйца ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Литимуть сильні дощі та влупить +2: названо регіони, які накриє похолодання

Литимуть сильні дощі та влупить +2: названо регіони, які накриє похолодання

19:38Синоптик
Зеленський попередив Угорщину після провокації з дроном, а Сибіга чекає від неї пояснень

Зеленський попередив Угорщину після провокації з дроном, а Сибіга чекає від неї пояснень

19:09Політика
Москва буде у суцільній темряві: Зеленський потужно пригрозив Росії

Москва буде у суцільній темряві: Зеленський потужно пригрозив Росії

18:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
РФ націлилась на ще один обласний центр України: до якого міста рветься ворог

РФ націлилась на ще один обласний центр України: до якого міста рветься ворог

Горщики забиті золотом: в Лаврі знайшли надзвичайний скарб, кому він належав

Горщики забиті золотом: в Лаврі знайшли надзвичайний скарб, кому він належав

Гроші "впадуть з неба": три знаки зодіаку розбагатіють в жовтні

Гроші "впадуть з неба": три знаки зодіаку розбагатіють в жовтні

"Щоб випробувати": принц Вільям випив і видав правду про хворобу дружини

"Щоб випробувати": принц Вільям випив і видав правду про хворобу дружини

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Козерогам - зміни, Водоліям - хороші новини, Рибам - гроші

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Козерогам - зміни, Водоліям - хороші новини, Рибам - гроші

Останні новини

20:11

"Величезний тиск": родичі Брюса Вілліса почали ділити спадок актора

19:38

Литимуть сильні дощі та влупить +2: названо регіони, які накриє похолодання

19:18

Яке прибирання не можна робити вдома 28 вересня: важливе церковне свято 28 вересня

19:10

Як війна виходить у нові домениПогляд

19:09

Зеленський попередив Угорщину після провокації з дроном, а Сибіга чекає від неї пояснень

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та датиУкраїну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати
18:45

Москва буде у суцільній темряві: Зеленський потужно пригрозив РосіїВідео

18:28

Найшвидша закуска, яку розмітають моментально зі столу - рецепт

18:23

Ціни стрімко зростають перед зимою: в Україні дорожчає затребуваний продукт

18:08

Patriot від Ізраїлю перебуває в Україні, ще дві системи на підході - Зеленський

Реклама
18:05

Обман на століття: чому в СРСР "вигадали" дату хрещення Русі і коли воно булоВідео

17:22

Ціла гора хрусткого та смачного печива за 20 хвилин: рецепт бюджетних солодощів

17:20

В Україні почали забороняти їзду на електросамокатах: названо перше місто

17:11

53 хвилини, поцілунки і Меган: як пройшла зустріч принца Гаррі та короля Чарльза

17:09

Потужність різко виросла: Україну атакувала "червона" магнітна буря

16:31

У якому віці кіт офіційно вважається пенсіонером: ветеринар назвав точну цифру

16:26

Світовий лідер різко змінив погляд Трампа на війну в Україні: ЗМІ назвали ім'я

16:23

Салат, який підкорив усіх: новий рецепт швидкої страви за 15 хвилин

16:16

До Дніпропетровщини росіяни стягнули ще більше військ: розкрито наміри ворога

15:23

Ракети Х-101 споряджені: Росія може атакувати Україну п'ятьма бомбардувальниками

15:20

Успіх і в коханні, і в фінансах: кінець року принесе щастя ТОП-2 знакам зодіаку

Реклама
15:17

Чому 28 вересня не можна прибирати в будинку: яке церковне свято

15:15

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Козерогам - зміни, Водоліям - хороші новини, Рибам - гроші

15:06

Розкрито головний секрет герба Росії - про що мовчать російські історикиВідео

15:04

Дмитро Бєлов: "Пісня води" з Маріуполя відкриє каталог видавництва "Адаптації" новини компанії

14:43

В Україні піднімуть зарплати до 35 тисяч: які українці отримають у рази більше

14:31

Чим відрізняються 2 жінки, які миють підлогу: лише найуважніші вгадають за 23 секунди

14:11

РФ націлилась на ще один обласний центр України: до якого міста рветься ворог

13:57

Що робити, щоб картопля не проростала, а морква не гнила: все про правильне зберіганняВідео

13:37

Можливий сценарій Фукусіми: Запорізька АЕС на межі ядерної катастрофи

13:32

Феномен природи: орнітолог пояснив, чому птахи України більше не летять у вирій

13:20

Як стильно і корисно використати місце над холодильником: топ-7 ідей дизайнерів

12:54

Горщики забиті золотом: в Лаврі знайшли надзвичайний скарб, кому він належавВідео

12:47

Дощів побільшає: які області України накриють сильні опади

12:40

ЗСУ взяли під вогневий контроль основний шлях окупантів до важливого міста

12:15

У РФ померла популярна актриса, зірка "Міміно" і "Глухаря"

12:07

На Херсонщині окупанти дезертують попри покарання - Атеш

12:06

Дрони долетіли аж до Чувашії: після пекельної атаки зупинено стратегічний об’єкт

12:00

5 дій допоможуть позбутися павуків раз і назавжди: що потрібно зробити

11:55

Запах риби тримається в будинку годинами: найкращі способи його позбутися

11:30

Симоньян викрили на брехні з приводу серйозного захворювання

Реклама
11:12

Євро коливатиметься: неочікуваний прогноз курсу, які сюрпризи готує жовтень

11:01

Зимова "сплячка" газонокосарки: чи потрібно зливати бензин

10:38

"Українці вороги": що говорив путініст Кеосаян про УкраїнуВідео

10:26

Чи можна їсти ягоди і фрукти, які ростуть на кладовищі: священник відповівВідео

09:51

Росіяни відступають із втратами: ЗСУ звільнили важливий пункт в гарячій точці

09:27

Чи можна виростити ялину з гілочки: покрокова інструкціяВідео

09:00

Штрафи за посвідчення, вʼїзд до ЄС по-новому і перехід на зимовий час - що зміниться з 1 жовтня для українців

08:53

Є приліт по критичній інфраструктурі: РФ вдарила по кількох областях України

08:48

Путін задумав підступний план: ISW розкрили нюанс, як РФ "промацує" НАТО

08:10

Уроки ізраїльських помилок для УкраїниПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти