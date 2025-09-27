Ціни стрімко зростають перед зимою: в Україні дорожчає затребуваний продукт

З початку минулого місяця ціни на популярний продукт зросли на 20%. Але це ще не межа.

https://glavred.net/ukraine/ceny-stremitelno-rastut-pered-zimoy-v-ukraine-dorozhaet-vostrebovannyy-produkt-10701845.html Посилання скопійоване

Наскільки змінилися ціни на яйця в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Карпенко:

В Україні підняли ціни на яйця

Яйця будуть дорожчати і надалі

Різких скачків цін на яйця у найближчий час не буде

За останні чотири тижні в Україні помітно подорожчали курячі яйця. З початку серпня ціни на них зросли приблизно на 20%. Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко розповів виданню УНІАН, в чому причина такого скачка цін.

Станом на кінець поточного робочого тижня оптово-відпускні ціни фабрик знаходяться в межах 43-45 гривень за десяток, що з націнками торговельних мереж робить яйця найбільш доступним тваринним білком для споживачів.

відео дня

Що буде з цінами на яйця далі

Карпенко зазначив, що спрогнозувати ціноутворення на ринку яєць завжди було не просто. Це залежить від того, як будуть змінюватися статті собівартості виробництва яєць, а також яким буде попит кінцевих споживачів.

При цьому він зазначив, що ціни на яйця мають сезонність. Наразі закінчився весняно-літній період, коли яйця найдешевші і починається осінньо-зимовий, коли виробники збільшують ціни.

Тому ціни на яйця в Україні будуть рости і далі, однак це подорожчання буде поступовим, без різких стрибків.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні ростуть ціни на моркву. Як повідомили аналітики EastFruit, причиною підвищення вартості овоча в українських домогосподарствах стало зростання торгової активності.

Напередодні стало відомо, що від початку цього тижня на українському ринку спостерігається чергове зниження відпускних цін на цибулю. Основною причиною падіння вартості став початок збирання пізніх сортів цибулі в північних та західних областях країни, що спричинило суттєве збільшення пропозиції на ринку.

Раніше аналітики повідомляли, що в Україні продовжують дорожчати огірки. Підвищенню відпускних цін сприяють відразу кілька факторів. Тепличні огірки вже надходять у продаж по 30-50 грн/кг.

Інші новини:

Про персону: Сергій Карпенко Сергій Карпенко - виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України". Приєднався до асоціації у 2003 році. З 2006 року обіймає посаду виконавчого директора. Закінчив Національний аграрний університет, здобувши освіту в галузі аграрного менеджменту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред