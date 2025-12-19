Лікар у Києві вимагав з військового 30 тис. грн за безкоштовну операцію: деталі скандалу

Травматолог неодноразово нагадував, що втручання є складним та його робота потребує додаткової плати.

https://glavred.net/ukraine/vrach-v-kieve-treboval-s-voennogo-30-tys-grn-za-besplatnuyu-operaciyu-detali-skandala-10725476.html Посилання скопійоване

Скандал / Коллаж: Главред, фото: Киевская городская прокуратура

Ключове:

У Києві травматолога викрили на хабарі

Пацієнт після тяжкого поранення змушений був заплатити лікарю за встановлення апарату "Ілізарова"

Медику оголошено підозру

Столичні правоохоронці повідомили про кричущий випадок: травматолог однієї з київських лікарень вимагав гроші у військового, який отримав важке поранення на фронті.

За даними слідства, медик оцінив свої "послуги" у 30 тисяч гривень, хоча операція мала бути безкоштовною. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

відео дня

Військовий заплатив за те, що гарантує держава

37-річний захисник, який потрапив до лікарні після комбінованої травми ноги з вогнепальним пораненням та переломом, мав право на безоплатну медичну допомогу. Однак після проведеної операції лікар заявив, що встановлення апарату зовнішньої фіксації "Ілізарова" коштує десятки тисяч гривень і вимагав переказати гроші на його картку. Пацієнт, перебуваючи у складному стані, змушений був виконати вимогу.

Підозра та можливе покарання

47-річному лікарю вже оголошено про підозру. Слідчі готують рішення щодо його відсторонення від посади. За чинним законодавством, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі та заборона працювати у сфері медицини чи займати відповідальні посади протягом трьох років.

Ще один скандал з українським військовим - новина по темі

У Києві виник резонансний інцидент із пораненим військовим: 20-річному захиснику, який втратив усі кінцівки під час боїв на Харківщині, відмовили у видачі банківської картки для отримання державних виплат.

Боєць пішов на фронт у 18 років і зазнав тяжкого поранення в районі Ізюма на Харківщині. Медичний куратор патронатної служби привезла його до відділення ПриватБанк на проспекті Берестейському, 27-А, щоб відновити банківську картку, втраченою під час бою. Однак працівник установи, діючи за процедурою, попросив узяти картку в руки та піднести її до обличчя для фото.

Співробітники відділення відмовилися дозволити, аби картку тримала інша особа, і запропонували єдиний варіант — оформити довіреність та видати картку на ім’я медичного куратора.

Варто також прочитати:

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред