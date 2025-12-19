Лікар у Києві вимагав з військового 30 тис. грн за безкоштовну операцію: деталі скандалу

Ключове:
- У Києві травматолога викрили на хабарі
- Пацієнт після тяжкого поранення змушений був заплатити лікарю за встановлення апарату "Ілізарова"
- Медику оголошено підозру
Столичні правоохоронці повідомили про кричущий випадок: травматолог однієї з київських лікарень вимагав гроші у військового, який отримав важке поранення на фронті.
За даними слідства, медик оцінив свої "послуги" у 30 тисяч гривень, хоча операція мала бути безкоштовною. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.
Військовий заплатив за те, що гарантує держава
37-річний захисник, який потрапив до лікарні після комбінованої травми ноги з вогнепальним пораненням та переломом, мав право на безоплатну медичну допомогу. Однак після проведеної операції лікар заявив, що встановлення апарату зовнішньої фіксації "Ілізарова" коштує десятки тисяч гривень і вимагав переказати гроші на його картку. Пацієнт, перебуваючи у складному стані, змушений був виконати вимогу.
Підозра та можливе покарання
47-річному лікарю вже оголошено про підозру. Слідчі готують рішення щодо його відсторонення від посади. За чинним законодавством, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі та заборона працювати у сфері медицини чи займати відповідальні посади протягом трьох років.
Ще один скандал з українським військовим - новина по темі
У Києві виник резонансний інцидент із пораненим військовим: 20-річному захиснику, який втратив усі кінцівки під час боїв на Харківщині, відмовили у видачі банківської картки для отримання державних виплат.
Боєць пішов на фронт у 18 років і зазнав тяжкого поранення в районі Ізюма на Харківщині. Медичний куратор патронатної служби привезла його до відділення ПриватБанк на проспекті Берестейському, 27-А, щоб відновити банківську картку, втраченою під час бою. Однак працівник установи, діючи за процедурою, попросив узяти картку в руки та піднести її до обличчя для фото.
Співробітники відділення відмовилися дозволити, аби картку тримала інша особа, і запропонували єдиний варіант — оформити довіреність та видати картку на ім’я медичного куратора.
Варто також прочитати:
- Скандал у Фінляндії: 11-річну українку змусили співати найпопулярнішу у світі російську пісню
- Обізвала "скотиною" за українську: у Чернівцях вчительку звільнили після гучного скандалу
- "Вчіть російську мову": утікач Олег Винник потрапив у новий скандал
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред