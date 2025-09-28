Рус
РФ масовано атакує Україну ракетами та дронами: у Києві та Запоріжжі горять будинки

Маріна Фурман
28 вересня 2025, 06:49оновлено 28 вересня, 07:27
Внаслідок ворожої атаки постраждали люди.
ракетная атака
Україна під атакою дронів та ракет / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Запорізька ОВА

Головне:

  • Росіяни атакують Україну ракетами та дронами
  • У Києві та Запоріжжі ворог завдав удару по цивільній забудові
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали люди

У ніч на 28 вересня, російські окупанти масовано атакували Україну ракетами та ударними БПЛА. Ворожі повітряні цілі продовжують фіксуватися над Україною, у Києві лунають потужні вибухи.

Де оголосили тривогу

За даними Повітряних сил, "Шахедна" та ракетна атака цієї ночі почалися доволі пізніше. Зазвичай ворог запускає багато "Шахедів" починаючи десь з 18:00. Наразі в цей час було більш менш спокійно, а масована фіксація дронів почалася з 23:06.

відео дня

Станом на 06:30 карта повітряних тривог має такий вигляд. У зв'язку з комбінованою атакою ворога, зокрема, через ракетну небезпеку, сигнал досі по всій території України.

Повітряні сили ЗСУ попереджають, що ракети фіксуються у Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що над Києвом та в області фіксується ще чимало повітряних цілей ворога.

"Київ і Київщина, ще багато роботи в хлопців по цілях росіян, залишайтесь за можливості в безпечних місцях", - написав він.

РФ масовано атакує Україну ракетами та дронами: у Києві та Запоріжжі горять будинки
Повітряна тривога в Україні / фото: alerts

Перші наслідки масованої атаки

Київ. У Дніпровському - виклик медиків до житлового будинку. Зафіксоване падіння уламків БпЛА на припарковані авто. Без потерпілих.

Також уламки впали у Святошинському та Голосіївському районах.

У Святошинському районі зафіксоване падіння уламків БпЛА на двоповерхову нежитлову будівлю. Постраждала 1 особа. Пожежу ліквідували працівники ДСНС. Також зафіксоване падіння уламків БпЛА на відкриту територію.

У Соломʼянському районі часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку. На другій локації - пошкодження нежитлової будівлі. Наслідки уточнюються. Також відомо про падіння уламків на територію приватного домоволодіння.

У Дарницькому уламки впали на припарковані авто. На іншій локації - на проїжджу частину. Без потерпілих, повідомив очільник Київської ОВА Микола Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко застерігає, що над Києвом кілька БпЛА та ще заходять ракети на місто.

UPD: Кількість постраждалих у Києві зросла до 5.

Київська область. Росія цієї ночі масовано атакувала також Київську область, зокрема, місто Біла Церква. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник у своєму Тelegram-каналі.

За його даними, у Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів. Пожежа вдалося ліквідувати.

"Попередньо дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога надана на місці", - йдеться в повідомленні.

У Фастівському районі пошкодження отримали пʼятеро людей. Це працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся необхідна медична допомога надається на місці. На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована.

  • Наслідки масованої атаки РФ на Київську область
    Наслідки масованої атаки РФ на Київську область фото: Київська ОВА
  • Наслідки масованої атаки РФ на Київську область
    Наслідки масованої атаки РФ на Київську область фото: Київська ОВА
  • Наслідки масованої атаки РФ на Київську область
    Наслідки масованої атаки РФ на Київську область фото: Київська ОВА
  • Наслідки масованої атаки РФ на Київську область
    Наслідки масованої атаки РФ на Київську область фото: Київська ОВА
  • Наслідки масованої атаки РФ на Київську область
    Наслідки масованої атаки РФ на Київську область фото: Київська ОВА

Запоріжжя. Удари судячи з усього, були завдано дронами та з РЗСВ. Ворог пошкодив автозаправку, приватні будинки, в одному з районів була пожежа. Три людини постраждали.

"Медична допомога знадобилася одному чоловіку та двом жінкам", - написав очільник ОВА Іван Федоров.

UPD: Вісім людей поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя.

  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю
    Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, Главред писав, що РФ планує серії ракетно-дронових ударів по Україні. Росіяни накопичили велику кількість ракет та ударних дронів.

Військовий експерт Олег Жданов попереджав, що новий потужний ракетно-дроновий удар по Україні можливий у будь-який момент. За його словами, у противника в наявності постійно перебуває близько 300-400 ударних БпЛА.

Пізніше зʼявилася інформація, що російські окупанти підняли у повітря борти стратегічної авіації, якими ворог обстрілює Україну під час масованих атак. Загроза ударів висока.

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

новини Києва новини Запоріжжя ракета Віталій Кличко крилаті ракети новини України ракетний удар Ракетна атака на Україну Іван Федоров ракетна атака на Києв
